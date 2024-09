Kontroverza na Gloryju Zagreb: Rigters je izborio meč za titulu nakon dvojbene odluke doktora

Velika Gloryjeva priredba u Zagrebu započela je prelimsima na kojima smo vidjeli sjajne nastupe hrvatskih boraca. No, ako su prve borbe oduševile, što tek reći za main card koji je bio prepun odličnih borbi. Već u prvoj smo vidjeli odličan nastup Miloša Cvjetićanina, srpskog borca rodom iz Novog Sada. Njega je zagrebačka publika odlično dočekala, a on im je uzvratio spektakularnim nokautom protiv nigerijskog predstavnika Jimmyja Livinusa.

U prvoj rundi odmah je krenuo sjajno raditi krošeima s distance, a nakon minute, jedan od njih ozbiljno je uzdrmao Nigerijca koji je zateturao, a Cvjetićanin je razornim uppercutom poslao protivnika na pod. Čudo je bilo što je uopće Livinus nastavio borbu, ali to je bilo kratkog vijeka. Nakon nove serije udarca pao je na pod i tu je bio kraj.

'AK-47 donio pravi vatromet'

Jedan od kandidata za borbu večeri sigurno je ona Andreja Kedveša. Hrvatski borac opravdao je naziv "AK-47" protiv Guerrica Billeta. Prva runda bila je samo zagrijavanje gdje su oba borca zadala nekoliko teških udaraca, pretežito nožnim tehnikama. U drugoj rundi Kedveš je demonstrirao sve moguće tehnike u svom arsenalu, nožne i ručne pa čak i one iz okreta. Kako je prve dvije runde dobio Kedveš, Billetu je pobjedu donosio samo nokaut.

Zagreb: Turnir u kickboxingu, Glory 95, u Areni Zagreb, Andrej Kedveš - Guerric Billet | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Francuz je i krenuo po njega, potpuno otvoreno ušao je u razmijene, ali i u njima je Kedveš bolje i preciznije pogađao. Tako je sudac i brojao Francuzu prvi put, a nakon serije udaraca slijedilo je novo brojanje. Middle kickovi razbili su potpuno prednju nogu protivnika i samo je istek vremena spasio Billeta od nokauta.

Rat Sadikovića i Hoduka

Okršaj Ariana Sadikovića i Vedata Hoduka bio je pravi rat. Nakon prve runde koju je Hoduka dobio 10-8 u bodovima Sadiković se vratio i u drugoj slavio 10-9. Nakon treće runde bilo je neizvjesno tko će izaći podignute ruke. Borba je bila podjednaka, a točno tako su je vidjeli i sudci jer je dosuđen remi većinskom sudačkom odlukom. Po Glory pravilima, izjednačen rezultat znači da borci ulaze u dodatnu, četvrtu rundu.

Zagreb: Turnir u kickboxingu, Glory 95, u Areni Zagreb, Arian Sadiković - Vedat Hoduk | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U četvrtoj rundi borci su već bili izrazito umorni, što je utjecalo i na njihovu defenzivu. Udarci su stizali s obje strane, ali Turčin je ipak pokazao nešto bolju preciznost. Nakon trominutne borbe sudci su donijeli odluku u korist Hoduka, koji je time odnio pobjedu.

Borba između Nikole Filipovića i Alžirca Nordinea Mahieddinea bila je okršaj rangiranih boraca s Gloryjeve ljestvice. Filipović drži osmo mjesto, dok je Mahieddine na petoj poziciji. Prva runda protekla je u nešto suzdržanijem tonu, no u drugoj rundi Mahieddine je eksplodirao izvrsnim kombinacijama ručnih tehnika. Nakon tri runde, četiri od pet sudaca odlučili su u njegovu korist.

Sunaslovna borba bila je pomalo razočaravajuća. Kad su u ring ušli Tariq Osaro i Nico Horta, oba teškaša s po 130 kila, publika je s pravom očekivala spektakl. No, to se nije dogodilo. Umjesto toga, gledali smo taktičku borbu u kojoj je Osaro, koji je ranije pobijedio Plazibata u Rotterdamu, bio nešto precizniji, ispalivši nekoliko direktora više. Navijači su u jednom trenutku počeli zviždati borcima, ali ni to nije promijenilo njihov pristup.

Na kraju su sudci Osaru dodijelili pobjedu, a najuzbudljiviji trenutak borbe bilo je njegovo plesanje nakon meča, što dovoljno govori o samoj borbi.

Rigters dobio priliku za napad na titulu

Posljednja borba između Azerbajdžanca Bahrama Rajabzadeha i Nizozemca Levija Rigtersa zato je bilo sušta suprotnost. Azer je poznat po apsolutnoj ofenzivi, dok Rigters dominira defenzivnim boksom i eskivažama. S obzirom na distancu koja mu ide u korist, već u početku je bilo jasno da ima prednost. Ipak, Bahram se nije predavao, a srčani borac je u prošlosti zadavao probleme i mnogo većim imenima. Nakon nekoliko preciznih direkata, prva runda pripala je Rigtersu.

Drugu rundu Azer je uzeo odlučnim nastupom. Krenuo je silovito i krošeima probio Rigtersov dupli gard, a sredinom runde uspio ga je i dobro uzdrmati. Pokušao je probiti Rigtersovu obranu front kickovima, no kad to nije uspjelo, u borbu je ubacio i udarce koljenima te još jednom uzdrmao Nizozemca, ali Rigters je ostao na nogama. Ta runda je jasno pripala Azeru.

U trećoj rundi, Bahram je prilikom klinča neshvatljivo udario Rigtersa glavom, zbog čega je dobio kazneni bod. Nakon još jedne razmjene udaraca, sudac je pozvao liječnika da pregleda posjekotinu na Bahramovom čelu i ispod oka. Liječnik je nakon tridesetak sekundi procijenio da je posjekotina prevelika te je meč prekinut. Rigters je ovom pobjedom osigurao priliku za borbu za titulu protiv neprikosnovenog Rica Verhoevena.