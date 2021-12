Bruno Petković se priključio našim treninzima, a još ćemo vidjeti hoće li konkurirati za utakmicu u Puli, kaže Željko Kopić.

Dinamo sutra (od 18 sati) gostuje u Puli, "modre" očekuje tradicionalno neugodno gostovanje kod Istre 1961.

- Sigurno da smo s ove dvije pobjede uhvatili pozitivnu atmosferu, u svlačionici vlada dobra energija. Izostanci? Duje Čop je još 'out', nekih problema ima i Emir Dilaver, pa ćemo vidjeti do samog odlaska na put definitivno stanje svih igrača i na koga možemo računati u Puli - kaže Željko Kopić, pa dodaje:

- Istra nam je tradicionalno zahtjevno gostovanje, Dinamo je zadnje utakmice u Puli pobjeđivao za jedan gol, pa sam siguran da nas i sada tamo čeka teška utakmica. Na nama je da se pripremimo na najbolji način, nametnemo se od prve minute i dohvatimo ta tri boda. To je jedini cilj.

Puljani imaju nekih problema u igračkom kadru, puno izostanaka...

- Dobro, ako neće igrati jedan, igrat će neki drugi igrač koji se želi pokazati i dokazati, sigurno nametnuti svom treneru. To kod nas ništa ne mijenja, mi se želimo koncentrirati na našu izvedbu, tko god istrčao u Puli mora biti u pravom stanju. Taktika? S obzirom na naš kadar, možemo igrati s tri ili četiri braniča u zadnjoj liniji, ali to ćemo ostaviti do pred same utakmice - kaže Željko Kopić i za kraj dodaje:

- Istra je neke utakmice nesretno gubila, gledao sam ih, pokazuju određenu kvalitetu. Pa i u Maksimiru su igrali dobar nogomet, dugo vodili 1-0, tako da mi moramo biti na maksimumu i uzeti tri boda.

Dinamo će i s utakmicom manje biti jesenski prvak ako pobijedi Istru i Dragovoljac, a Osijek ne pobijedi Hajduk, osim ako Rijeka svlada Istru izrazito velikom razlikom pa bude ispred po gol-razlici. Trenutačno je ona +14 na strani Rijeke, a +22 za Dinamo.

Teoretski bi se moglo dogoditi da Dinamo, Rijeka i Osijek u stanku uđu bodovno izjednačeni (ako Dinamo i Rijeka pobjede u svojim utakmicama, a Osijek remizira s Hajdukom).