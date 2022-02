Dinamo sljedećeg četvrtka (17. veljače) igra 1/16 finala Europske lige protiv Seville na Sanchez Pizjuanu, no prije toga mora odraditi domaću ligašku utakmicu s Goricom (subota, 17.05).

- Zadovoljan sam sa momčadi kako je odradila prve dvije utakmice, načinom na kojim smo trenirali, pristupom igrača. Na današnjem treningu vidjet ćemo kakav će bit kadar za utakmicu (protiv Gorice, op. a.) . Nema Perića zbog ozljede, Petkovića zbog kartona - najavio je utakmicu Željko Kopić.

U nikad uzbudljivijoj HNL sezoni, vodeća četvorka (Dinamo, Osijek, Rijeka, Hajduk) u tijesnoj je borbi za naslov prvaka, dok Gorica kao prvi njihov pratitelj, ima 17 bodova manje od 'modrih'.

- U zadnje vrijeme te utakmice pobjeđujemo, ali kao i protiv Istre, sve su te utakmice zahtjevne, Gorica je trenutno u nizu od tri poraza, ali su prije toga pokazali kvalitetu, dobili su Rijeku u gostima i u ove tri utakmice su bile neke situacije koje su otišle na stranu protivnika. Svjesni smo da nas čeka zahtjevan protivnik, ali dat ćemo sve od sebe da dođemo do tri boda kod kuće.

Kakva je Gorica momčad, kakav nogomet njeguje?

- To traje već nekoliko sezone. Momčad koja je kompaktna, agresivna, koja dobro funkcionira unutar sustava. Imaju kvalitetan prekid preko Lovrića. U principu sve što igraju je na neki sličan način po tom obrascu koji pokušavaju njegovati. Sigurno da ih je ozljeda Suka poremetila, on se isto sada vraća. To je ekipa koja ima svoje kvalitete i koja će se pokušati što prije izvući iz tih rezultatskih problema u kakvim se nalaze.

Konkurira li pojačanje iz Legije za utakmicu?

- Emreli trenira s momčadi, vidjet ćemo nakon današnjeg treninga što to znači prema sutrašnjoj utakmici. U kadru generalno imamo kvalitetnih igrača prema naprijed.

Za kraj još par rečenica u subotnjem protivniku...

Bit će organizirani, čvrsti, kompaktni. Gorica je imala svoje prilike i u ovom trenutku nisu rezultatski na razini očekivanja, ali liga je takva. Svatko u sljedećoj utakmici traži popravak dojma, no to je na njima. Mi moramo biti na najvišoj razini da bi pobijedili - zaključio je trener Dinama.