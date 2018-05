Kopić i igrači pred Torcidom: Razmijenili smo nekoliko riječi

Hajduk je po drugi puta ove sezone izgubio od Rudeša, ovaj put u Kranjčevićevoj 2-1 i tako produžio svoj niz bez pobjede na tri utakmice. Pred oko dvije tisuće gledatelja 'bili' su razočarali i tako praktički omogućili Dinamu lak korak prema naslovu prvaka.

Nakon utakmice u Zagrebu prvo je grupica igrača Hajduka otišla razgovarati s navijačima, a onda je pred njih stao i trener Željko Kopić.

- Ne bih sada o tome. Imao sam potrebu iskomunicirati par stvari s navijačima. Došli su opet u velikom broju, dali su nam podršku. Izgubili smo utakmicu. Razmijenili smo par riječi, sve ok, ide se dalje - rekao je Kopić pa se osvrnuo na poraz.

- U prvom poluvremenu smo kontrolirali situaciju. Imali smo slabiju reakciju kod primljenog gola. Opet smo napadački u završnoj trećini imali slabije reakcije. Malo nam je nedostajalo još odlučnije igre u situacijama 1 na 1. U drugom dijelu izmjenama smo još više potencirali napadački učinak, igrali smo s većim brojem napadača, s kreiranjem situacija i na bočnim situacijama i u centrali, da dođemo u situacije 1 na 1 - rekao je pa dodao:

- Imali smo potpunu kontrolu igre te veliki broj prilika i poluprilika. Nakon izjednačujućeg gola imali smo sasvim dovoljno vremena da preokrenemo potpuno susret, ali koncentracija nam je bila loša u defenzivnom prekidu.

Hajduk je imao niz problema o kojima je trener pričao.

- Nije to tako, jako sam razočaran. U svakoj situaciji moramo zadržati stabilnost, mir. Jako puno toga se u zadnje vrijeme poremetilo. Izuzetno dugo smo gradili energiju, stvarali atmosferu, kompatibilnost među igračima u svlačionici. U zadnjem periodu bilo je stvari koje su nas poremetile.

- U jednom dijelu se to mentalno stanje osjeća i kod igrača. U reakcijama u napadačkom dijelu, u naših 16 metara. Reakcije nam nisu na razini na kojoj bi trebale biti. Imamo još tri utakmice u prvenstvu do finala kupa. Činimo sve da fokus bude na prvenstvenim susretima, ali fokus koncentracije nije na najvišoj razini i to nas košta rezultata – rekao je Kopić.

Izmjena Caktaša već na poluvremena bila je zbog ozljede.

- Mijo je u prošlom susretu u Koprivnici dobio nezgodan udarac. Ponovno je u prvom dijelu dobio udarac na isto mjesto i tražio je zamjenu na poluvremenu – pojasnio je Kopić.