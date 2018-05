UŽIVO Mađari predvode napad Hajduka, Rudeš u velikoj borbi

NAJAVA

Na gostovanje kod Rudeša trener Hajduka Željko Kopić poveo je 21 igrača, jer dan nakon utakmice Splićani sele u Medulin, gdje će čekati ogled s Istrom u srijedu. No čak ni to nije konačan broj, obzirom da su u Splitu ostali Nižić, Savvas i Kožulj, a da je na put krenuo oporavljeni Almeida, moguće je da se i još netko priključi za drugu utakmicu. No Kopićeve misli i fokus usmjereni su samo na Rudeš, na priliku da se Hajduk vrati na drugo mjesto nakon kiksa Rijeke protiv Lokomotive.

Rudeš se pak bori za ostanak i svaki bod mu je bitan. Raspoložen je napadač Samir Fazli, Cibaliji je zabio tri komada...