Dinamo se sprema za još jedno europsko gostovanje, nogometaši Željka Kopića sutra će poletjeti prema Londonu gdje ih čeka West Ham. U Maksimiru danas nema drame niti nervoze uoči još jednog europskog ispita, "modri" su osigurali još jedno europsko proljeće, a tek će poslije utakmice biti jasnije hoće li Dinamo svoju euro-avanturu nastaviti u Europskoj ili Konferencijskoj ligi.

Istina, možda bi se prijašnjih godina i u ovakvim utakmicama tražio rezultat, ali danas su u Maksimiru neka druga vremena. Dinamo u Londonu mora zaigrati na sve ili ništa, favoriziranim Englezima "pokazati zube", pokazati da poraz od Hajduka nije potpuno uništio samopouzdanje cijele svlačionice. Zanimljivo, Dinamu su u ovom trenutku puno važniji prvenstveni ogledi sa Slaven Belupom, Istrom i Hrvatskim dragovoljcem, nego ovaj u Londonu.

Željko Kopić u debiju na klupi Dinama nije oduševio taktičkom postavkom, Valdas Dambrauskas ga je potpuno nadmudrio i to nije izgledalo dobro. Očito, Kopić ne može nastaviti Krznarovim putem, tako ne ide, već u igru Dinama mora donijeti neke novitete. Ili igračke promjene. A novi trener "modrih" ima dovoljno kvalitetnog materijala i na klupi, samo što prije treba "probuditi" Lauritsena i Leovca, malo više vjerovati Toliću.

Rasmus Lauritsen mjesecima je bio jedan od najjačih obrambenih aduta, no posljednjih tjedana Danca "nema na mapi". Zahvalni branič nije puno konkurirao u listopadu, studenom i prosincu, u tom je periodu skupio tek tri nastupa. Zaigrao 45 minuta u remiju (3-3) na Rujevici, pa sudjelovao u pobjedama Dinama u Bijelom Brdu (3-2) i Šibeniku (2-1). Da, Lauritsen se mučio s koronom, bio i ozlijeđen, no već dulje je spreman za igru, ali ga nema. I to čudi, pogotovo jer obrana Dinama nije željenom na nivou. Već dulje vrijeme.

Zanimljiva priča je i ona Marina Leovca, iskusnog lijevog beka koji je uglavnom na klupi ili tribinama. Dinamo se cijele jeseni muči s tom pozicijom, Krznar je tu najviše vjerovao opciji s Franjićem, Željko Kopić se u prvom nastupu odlučio za Štefulja koji je bio solidan, pa grubo pogriješio kod drugog gola Hajduka. A je li možda stiglo vrijeme i za Marina Leovca? Koji je ove jeseni skupio tek sedam nastupa, niti jednom na terenu nije bio više od 73 minute.

I za kraj, što je s Markom Tolićem? Taj dečko zaslužuju više minuta, njegove nastupe zazivaju i brojni navijači Dinama, no Tolić je i dalje po potrebi samo "džoker s klupe". Marko Tolić ove je jeseni skupio 14 nastupa, ali na travnjaku bio tek 281 minutu. U prijevodu, igra 20 minuta po utakmici. A on kreira, zabija, asistira, često je opasan po suparnička vrata. I Marko Tolić zaslužuje više, puno više povjerenje Dinamovih trenera.