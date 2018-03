Kopić: Ne koristimo špijune, a puno radimo na psihičkoj snazi

Polufinale kupa je za nama, okrećemo se prvenstvu, slijedi gostovanje u Osijeku. Izuzetno zahtjevna utakmica. Utakmice Osijeka i Hajduka su one visoke energije, tako da smo tjedan iskoristili za regeneraciju jer je potrošnja i emocionalna i energetska, pa smo trebali odmor, rekao je Hajdukov trener Željko Kopić na uvod press konferencije uoči utakmice Osijeka i Hajduka na Gradskom vrtu.

Ona je na rasporedu u nedjelju od 15 sati.

Osijek ne blista, je li Hajduk favorit?

- Još danas i sutra ćemo se maksimalno spremiti za Osijek i definirati kadar za kvalitetnu utakmicu. Utakmica i u Osijeku i na Poljudu ova dva suparnika ima visoki naboj. Utakmica je otvorena i nijanse će odlučivati hoće li otići na jednu ili drugu stranu. Gledamo da se pripremimo na pravi način, da budemo u optimalnom stanju.

Kako je zdravstveno stanje

- Potrošili smo se, radimo sve da se regeneriramo, tek sutra ćemo moći procijeniti stanje svakog pojedinca.

Što kažete na Osijek?

- Od ljeta i onih europskih priča imao je veliki broj kvalitetnih utakmica, možda sad nisu na najoptimalnijoj razini, ali to ne znači previše kad im dolazi Hajduk. Siguran sam da je kod njih maksimalna mobilizacija i što nas čeka. Mi se bavimo nama i našim pripremama za ono što nas čeka. Bez obzira na to što nisu pokazali da su u nekakvom optimalnom stanju, to ne znači previše u ovoj utakmici.

Imate li tajnog špijuna?

- Ne bavim se tim stvarima.

Osijek ne koristi Petra Bočkaja?

- Imaju dovoljno širok kadar da poslože momčad.

Hoće li Osijek krenuti od prve muinte ofenzivno?

- Uvijek oni doma pokušavaju, koliko im protivnik dozvoli, nametnuti svoj ritam Vjerujem da će to biti ideja i u ovoj utakmici. Vjerujem da će htjeti energijom nametnuti se pred domaćom publikom.

Možemo li ponoviti prezentaciju iz Kupa i u Osijeku?

- Odigrali smo jako dobro prvo poluvrijeme, nekad se neke stvari vide bolje, nekad malo manje, to je smjer kojim želimo ići.

Kakav je plan igre?

- Sve ovisi o stanju igrača, tko će biti na optimalnoj razini za utakmicu. Kad igrate u Osijeku, i bilo gdje to je naša ideja, da ne podlegnemo pritisku... Dosta radimo na mentalnoj stabilnosti i vjerujem da ćemo i u Osijeku biti pravi.

Što je s Nižićem?

- Dan dva prije Lokomotive radili smo treninge da ga probamo, procijenili smo da to u tom trenutku nije bilo za onakav teren i intenzitet i nismo htjeli kompromitirati njegovu ozljedu. Vidjet ćemo danas i sutra stanje igrača.

Kako sačuvati mirnu glavu, stišati euforiju?

- Do ovdje smo došli mirne glave, to nam je tendencija i dalje. Ne bavim se bodovima, razlikama, nego isključivo pripremom za sljedećeg protivnika, tako se pripremam i za Osijek.

Je li vaša prednost nad Osijekom širina kadra?

- Mi imamo dovoljno igrača, sigurno da su nas ozljede i poremetile pa odstupimo od osnovne ideje igre i prilagodimo se trenutku. Ali i Osijek ima dovoljno širine i kvalitete i za nas je najvažnije da se psihološki pripremimo za ulazak u utakmicu.

Kako se osjećate u finalu ste kupa, blizu vrha... Kako spavate?

- Velika je stvar, sretan sam, prvenstveno zbog igrača, jer kad vratim film unatrag i kad sam došao ovdje, ispunjava te zadovoljstvom. Situacija je bolja nego što je bila, ali je i obaveza da budemo još i bolji. Što se mene tiče nema prevelike razlike, imam momčad kojom se bavim i to me prožima pozitivnim emocijama.

Milović i Barać izostaju domaćinu?

- Imaju oni dovoljan broj igrača, i Škorić je polivalentan igrač koji može pokriti tu poziciju. Vidjet ćemo koja je njihova opcija i formacija, je li 4-2-3-1, romb... Vidjet ćemo kad počne. Na nama je da mi budemo pravi

Šest duplih žutih ima Hajduk, hoćete li upozoriti igrače da se čuvaju?

- Ni u jednoj utakmici nismo išli u kalkulacije i čuvanje, samo nam je ona u fokusu i bez obzira na sve, idemo sa svima najboljima što imamo... Svako upozoravanje da se pripazi igrač nije dobro, ide se na najjače, ako bude treći karton ulazi netko drugi i to je to.