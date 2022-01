Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi. Utakmica se odlučila u prvom poluvremenu, plan je bio da izađemo hrabro i otvoreno i mislim da smo to i radili, pritiskali zadnju liniju. Napravili smo pogrešku koju je Dinamo kaznio. Iz brojnih kornera je Dinamo zabio. Dinamo nam u drugom poluvremenu nije previše problema stvarao, nismo ni mi igrali dobro prema naprijed pa je na kraju zaslužena pobjeda Dinama, komentirao je trener Rijeke Goran Tomić nakon poraza od Dinama na Maksimiru 2-0 pa dodao:

POGLEDAJTE VIDEO:

- Dinamo je igrao stabilnije s tri stopera. Imali smo u prvom poluvremenu prilike koje smo trebali poentirati, kao na zadnjoj utakmici na Maksimiru. Danas nismo.

- Pavičić se pripremao za nastavak prvenstva, pauzirao je određen broj dana u pripremi. S druge strane sam dao priliku i Brautu da pokaže svoj potencijal. Vidjet ćemo ga i u drugim utakmicama. Smolčić nije bio s ekipom duže vrijeme. Nije bio spreman za ovu utakmicu.

Rijeci dolazi novo pojačanje Andres Solano.

- Naš prijelazni rok? Svaki trener uvijek želi nove igrače, klub radi na tome da se pojačamo, a odlascima Galovića i Tomečaka smo izgubili dvije bitne karike u momčadi. Odlasci su naša neminovnost, na njih moramo biti spremni i znati se nositi s njima. Solano? Vidjet ćemo kad bude službeno. To je igrač koji dolazi iz druge ekipe Atletico Madrida. Kao i za druge koji odlaze, nadam se da će prilagodba trajati što manje.

- Lokomotiva je neugodna ekipa i trebat ćemo se dobro spremiti da ih pobijedimo.

Trener Dinama Željko Kopić imao je više razloga za zadovoljstvo. Laganim korakom pristizao je za mikrofon pa s osmijehom komentirao rezultat.

- Zadovoljan sam kako smo odigrali, čestitke momcima. Sve što smo planirali posebno u prvom poluvremenu. Bili smo dobri na lopti, imali brzi protok, imali smo dosta opasnih situacija, dosta kornera i na taj način smo pokušali napraviti pritisak. Drugo poluvrijeme je malo pao tempo, napravili smo neke izmjene da se održimo stabilnim i zadovoljan sam - rekao je Kopić pa nastavio:

- Znamo da Rijeka ima svoje kvalitete, da imaju brzinu. Tomić je probao brzim igračima promijeniti omjer snaga, ali mislim da smo dobro zatvorili sve i donijeli stabilnost. Bilo je par situacija koje su dečki mogli bolje razigrati, ali okej.

Rijeci je danas najviše problema pravila lijeva strana Dinama s Oršićem i Bočkajem.

- U samim začecima Perić je dobro usmjeravao igru prema naprijed, Mišić i Ademi su dobro kontrolirali sredinu pa smo mogli igrati preko te lijeve strane više nego preko desne.

Početkom prvog poluvremena ozlijedio se Perić.

- Dobio je udarac u zglob, a onda u nastavku utakmice još krivo stao na taj zglob. Nije ništa dramatično, brzo će doći to u red, glavno da nije neka mišićna ozljeda.

Mislav Oršić postigao je gol i bio neprekidna prijetnja riječkom golu.

- Orša je bitan za sve nas, već sada se sa svojim igrama upisao u Dinamovu povijest. I navijačima i svima to znači. To je samo jedan od pokazatelja gdje želimo ići i kakvu momčad imati.

Hoće li Dinamo dovoditi još igrača?

- Aktivni smo i radimo, vidjet ćemo što će biti do kraja roka.

Debi Petra Bočkaja?

- Pero je bio dobar, prvo poluvrijeme čak jako dobar, puno nam je toga donio prema naprijed. Ma kada se do kraja usklade i povežu glave njega i Oršića u situacijama u kojim lovimo širinu, to će izgledati još bolje. Uostalom, to nam je bila i ideja, zbog toga smo doveli Bočkaja. On mora nastaviti ovako raditi, biti profesionalan kao cijela momčad, to je jedini put kojim mi moramo ići.

Bruni Petkoviću se više neće biti lako nametnuti za početni sastav Dinama...

- Gledajte, Bruno je nosioc kvalitete naše momčadi, imao je problema s ozljedom, a sada ga je iz ritma izbacila viroza. Ali, Bruno nije upitan, on je izuzetno bitan za nas, mi radimo sve kako bi ga što prije doveli u optimalno stanje. No, Komnen igra odlično, oduševljava kretanjima i timskom igrom, to je profil igrača koji se podređuje momčadi. I uz to često dolazi u prilike.

Iduća utakmica - gostovanje kod Istre u Puli.

- Sada odmor i krećemo s maksimalnim pripremama za Istru. U Puli nikad nije lagano, ali idemo se maksimalno pripremiti - završio je Kopić.