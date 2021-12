Problemi za Dinamo nastavili su se i u drugom derbiju zaredom. Nakon poraza i ispadanja od Rijeke u Kupu, 'plavi' su sada podbacili i u HNL-u, u najvećem hrvatskom derbiju s Hajdukom (0-2).

Dinamo je s klupe vodio bivši trener Hajduka Željko Kopić, koji je na derbiju ujedno i debitirao poslije odlaska Damira Krznara.

- Nismo prvo poluvrijeme ušli na način na koji sam želio i način na koji smo se pripremali. Izgubili smo preveliki broj duela u središnjici, nismo se uspjeli nametnuti u igri prema naprijed. Na poluvremenu smo napravili dvije izmjene. Dobili smo gol u jednoj od standardnih Hajdukovih situacija gdje igraju na dugu loptu dijagonalom. Poslije toga smo preuzeli veliki rizik i dobili iz tranzicije drugi gol - rekao je Kopić nakon utakmice.

Rizik je Hajduku ostavio više prostora odostraga.

- Morali smo preuzeti rizik i doći do izjednačenja, ali Hajduk je iskoristio tu jednu priliku i zabio drugi gol.

Marko Livaja je danas odigrao sjajnu utakmicu. Stvarao je puno problema Dinamovoj obrani i bio u sjajnom izdanju.

- Livaja? Odigrao je dobru utakmicu, Hajduk je izgledao dosta dobro. Splićani imaju dobre mehanizme u igri. Livaja im je bitan kotačić u izgradnji napada, pa i u realizaciji. Odigrao je dobru utakmicu.

Rizik u drugom dijelu je donio dobar dolazak Dinamovih nogometaša pred protivnički gol, ali završnica nije bila na razini.

- Imali smo par situacija kod 1-0, nismo uspjeli zabiti gol, ali to je nešto što se ponavlja već nekoliko utakmica. Momčad stvara situacije pred protivničkim golom, ali jednostavno realizacija nije na razini.

Koji bi mogao biti razlog za tako nešto?

- Ima više razloga za to koje moramo riješiti i popraviti. Da izguramo ovu polusezonu do kraja. Svima je jasno da ekipa ima probleme, prostora za trening i mehanizme u igri nemamo, imamo još 4 utakmice do kraja, koje preko karaktera, kvalitete moramo izgurati na što bolji način. Igra nam neko vrijeme nije na razini, tu je i problem realizacije. To moramo riješiti.

Jako malo je vremena za oporavak, velik je broj utakmica...

- Praktički, ne možemo trenirati, sve se svodi na regeneraciju i pripremu utakmice. S ovim resursima koje imamo trebamo napraviti sve da izvučemo maksimum. Nogomet je igra u kojoj psihološki moment mora biti na razini kako bi se individualno i momčadski ekipa nametnula. Mi smo u dva-tri dana puno razgovarali, bilo je puno pozitive, ali jednostavno nismo uspjeli popraviti taj segment.

Sada slijedi jednako bitna utakmica u četvrtak - protiv West Hama u Europskoj ligi.

- Raspored je zahtjevan, ali dobro, ako uspijemo nakon ove utakmice neke stvari riješiti i popraviti možemo se nadati da izdanje u sljedećoj utakmici bude bolje.