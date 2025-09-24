Obavijesti

"PRILIKA ZA POVIJEST"

Koprivnički Rocky izaziva diva s Poljuda. Ovako su najavili meč

Nogometna groznica u Koprivnici: NK Koprivnica kao Rocky Balboa protiv Hajduka! Gradski stadion pun, atmosfera uzavrela, a šanse su, kažu zagriženi domaći navijači, 50-50 i najavljuju novu Gziru i Tobol

Nogometna groznica trese Koprivnicu uoči najveće utakmice u 75-godišnjoj povijesti kluba. Trećeligaš NK Koprivnica danas dočekuje splitski Hajduk u Hrvatskom nogometnom kupu (17 sati, MAXSport 1), a povijesni su dvoboj najavili na originalan način, usporedivši ga s legendarnim boksačkim mečom.

Na klupskim kanalima na društvenim mrežama osvanula je duhovita fotomontaža iz kultnog filma "Rocky IV". U ovoj verziji, domaći klub prikazan je kao autsajder Rocky Balboa, spreman za borbu života, dok je moćni Hajduk preuzeo ulogu naizgled nepobjedivog sovjetskog boksača Ivana Drage. Uz sliku stoji i kratak, ali moćan opis: "Prilika za povijest", čime su jasno dali do znanja da u okršaj ulaze bez straha i s ogromnim motivom da naprave čudo.

Ovaj dvoboj za NK Koprivnicu predstavlja vrhunac sezone u kojoj slave veliku 75. obljetnicu postojanja. Klub, koji od ovog ljeta funkcionira kao svojevrsna B momčad prvoligaša Slaven Belupa s ciljem plasmana u viši rang, ima priliku pokazati se na najvećoj pozornici. Utakmica protiv jednog od najvećih hrvatskih klubova s pravom se smatra krunom svih dosadašnjih napora i najvećim uspjehom u povijesti kluba.

Da se radi o pravom spektaklu, potvrđuje i informacija da se očekuje pun Gradski stadion Ivan Kušek-Apaš, a atmosferu će dodatno užariti i 800 navijača Hajduka koji su osigurali svoje ulaznice. Zanimljivost je i da se u stručnom stožeru Koprivnice nalazi Kruno Lovrek, bivši igrač Hajduka, što ovom susretu daje dodatnu draž.

Objava je brzo prikupila simpatije navijača, a među komentarima se, očekivano, našla i pokoja provokacija rivala, poput komentara "Dinamo svetinja", što samo potvrđuje koliku je pažnju privukao ovaj dvoboj Davida i Golijata.

"Dinamo City, Gzira, Tobol ništa nisu jači od Koprivnice tako da 50-50 je danas", piše drugi obožavatelj.

Duhovitom najavom NK Koprivnica je pokazala da se ne boji velikog protivnika i da je spremna iskoristiti "priliku za povijest".

