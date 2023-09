Svjetske košarkaške prvake u Frankfurtu dočekalo 1000 ljudi

Njemačku košarkašku reprezentaciju nakon osvajanja prvog naslova svjetskih prvaka na Filipinima, Japanu i Indoneziji u Frankfurtu je dočekalo svega 1000 ljudi.

Ekipa predvođena najboljim igračem turnira Denisom Schröderom nakon dugog leta s Filipina je izravno s aerodroma otišla na prijem u sjedištu sponzora u Frankfurtu, gdje su ih dočekali navijači, uključujući djecu i njemačke političare.

- Nadam se da ćemo uspjeti natjerati djecu i starije da igraju košarku - rekao je Schröder okupljenima dok je svirala pjesma "We Are The Champions".

- Ova skupina momaka je skupina od 12 najboljih igrača, najbolja momčad koju je Njemačka ikada vidjela. Oni su još bolji ljudi - rekao je trener Gordon Herbert.

Foto: Boris Roessler/DPA

U Njemačkoj, u kojoj je nogomet najpopularniji sport, Svjetsko prvenstvo u košarci nije privlačilo previše pažnje sve do samog kraja, u kojem je Njemačka pokazala najbolju igru.

Njemačka je osvojila naslov bez poraza, sa svih osam pobjeda, u polufinalu je poražena selekcija SAD-a sa 113-111, a u finalu u nedjelju Njemačka je svladala Srbiju 83-77.

No osvajanje titule i taj veliki uspjeh morao je "konkurirati" u medijima s viješću o smjeni izbornika nogometne reprezentacije Hansija Flicka koja je objavljena nekoliko minuta nakon finalne utakmice košarkaša u Manili.