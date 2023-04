Košarkaški veterani u Omišu. Turnir otvaraju Razija i Šundov, dolaze Aco, Jerkov, Vranković...

Svjetski Kup rukometnih veterana, koji se u proteklih pet godina održavao u omiškom sportskom centru Ribnjak, velikim je slovima upisao grad Omiš na rukometnu kartu Europe, a time i cijeloga rukometnoga svijeta. Nevjerojatno je što je u svega pet godina uspjelo organizatorima ovog sjajnog projekta, a možda i najbolji pokazatelj je to što su morali zaustaviti prijave za šesto izdanje turnira još prije dva mjeseca, zbog toga što više nije bilo mjesta za sve zainteresirane.

U svibnju će u grad na ušću Cetine doći čak 2.200 rukometnih veteranki i veterana, što ovaj projekt čini najvećim i najuspješnijim projektom ovakve vrste u svijetu, a zbog velikog interesa dio natjecatelja bit će smješten i odigravat će utakmice u Makarskoj!?

Veliki uspjeh Svjetskog kupa rukometnih veterana nagnao je organizatore da isto natjecanje organiziraju i u košarci, pa ćemo tako od 13. - 16. travnja u Omišu imati priliku gledati i prvi Svjetski Kup košarkaških veterana, na kojem će nastupiti oko 500 košarkašica i košarkaša u tri muške (35+, 40+ i 50+) te dvije ženske (35+ i 50+) kategorije. Sjajne su to brojke za prvo izdanje, pogotovo ako ih usporedimo s brojkama s prvog rukometnog Svjetskog kupa, na kojem se okupilo otprilike jednako toliko sudionika iz Hrvatske i inozemstva. I baš kao kod rukometnog Svjetskog kupa, i ovaj košarkaški su prepoznali sportaši iz cijelog svijeta, na prvo izdanje osim domaćih stižu i košarkašice i košarkaši iz Engleske, Litve, Nizozemske, Poljske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Finske...

Osnaženi petogodišnjim iskustvima organizacije natjecanja rukometnih veterana, organizatori najavljuju i sjajnu organizaciju natjecanja košarkaša. Pa čak i bolje! Dvorana će biti opremljena LED panelima na kojima će se vrtjeti spotovi i detalji utakmica, na otvaranju će imati laser show, živu glazbu i veliki vatromet, po najbolje tri ekipe u svim kategorijama dobit će posebno dizajnirane medalje izrađene u stilu onih koje dobivaju najbolji na Olimpijskim igrama te unikatne pehare, a posebna pozornost bit će posvećena večernjim druženjima uz živu glazbu. I sve to u hotelima visoke kategorije, najboljima u Omišu...

- Kroz pet godina organizacije ovakvih natjecanja stekli smo jako puno iskustva i okupili sjajan tim ljudi koji u svakom trenutku zna što je čiji zadatak. Sve "dječje bolesti" koje smo preboljeli u proteklih pet godina s rukometašima sada su za nama, a osnaženi tim iskustvima i znanjima vjerujemo da će Svjetski kup košarkaških veterana od prvog izdanja krenuti uspješno te vrlo brzo doseći brojke koje već bilježimo s rukometašima – kaže nam Mario Čaljkušić, koji sa svojim suradnicima stoji iza oba projekta.

Organizatori su se potrudili učiniti boravak gostima što zanimljivijim, tako će zainteresiranima omogućiti posjet trofejnoj dvorani kultne dvorane na Gripama iz koje je Jugoplastika krenula u pohod na Europu, Kući slave splitskoga sporta u kojoj se mogu vidjeti brojne izloške, a svi zainteresirani moći će pogledati dva domaća ogleda košarkaša Splita protiv Cibone i Zadra.

Ne manje važno, tijekom turnira će se u službenom hotelu održati panel diskusiju na temu hrvatske košarke danas, na koju su pozvana poznata imena poput Željka Jerkova, Aleksandra Petrovića, Josipa Vrankovića, Krešimira Lončara, Tea Čizmića..., te posebnih gostiju poput proslavljene košarkašice Razije Mujanović, koja bi trebala službeno otvoriti turnir.

Kao posebni promotori turnira najavne video pozive snimili su Nikola Vujčić, Aleksandar Petrović, Aramis Naglić, Veljko Mršić, Igor Miličić, Krešimir Lončar, Vedrana Grgin, Teo Čizmić..., a sudjelovanje je najavila i domaća momčad iz Omiša, predvođena Ivanom Mimicom, Brunom Šundovom, Andrijom Žižićem... Isprva su razmišljali prijaviti se ili ne, no kad su shvatili da se u njihovom gradu održava natjecanje koje bi kroz par godina moglo izrasti u najveći skup košarkaških veterana u Europi, nisu željeli propustiti priliku da pokušaju osvojiti prvo izdanje. Kvalitetu za to svakako imaju, no i konkurencija je jaka i po svemu ćemo u omiškom sportskom centru idućeg vikenda od 13. - 16. travnja imati priliku gledati dobru košarku u ženskoj i muškoj konkurenciji.

