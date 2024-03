Kosovari: Utakmica Ballkanija i Dinama pod istragom je zbog sumnje da je bila namještena!

Utakmica Ballkanija i Dinama (2-0) u Konferencijskoj ligi odigrana 5. listopada u Prištini pod istragom je zbog sumnji kosovskih vlasti oko namještanja, piše kosovski portal Gazeta Nacionale pozivajući se na izjavu glasnogovornice tamošnjeg tužiteljstva Laurete Ulaj.

- Možemo potvrditi da državni tužitelj provodi istražne radnje po tom pitanju - rekla je Ulaj.

Ballkani je pobijedio 2-0 i dominirao čitavu utakmicu, "modri" su izgledali beskrvno i odigrali užasno. Trener Sergej Jakirović teško je mogao objasniti takvo izdanje, razmišljao je o ekspresnom odlasku s klupe, ali su ga iz uprave tada nagovorili da ostane u klubu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ovo mi je najteži poraz u karijeri, ma ovo nije bilo ni blizu Dinama. Moj najteži poraz, ovo nema veze s vezom, ovo je meni teška bruka. Pali smo bez ispaljenog metka, meni je to nezamislivo. Teren? Ma on je isti i njima i nama, ako ne možete dobiti duel, proći nekoga, to nema veze s terenom. A napravili smo toliko grešaka, svaki dan treniramo da budemo bolji, možda i ne možemo bolje od ovoga - govorio je Jakirović.

- Moji igrači su pobjednici. Svi se mi zajedno borimo za uspjeh do kojeg smo stigli. S momčadima poput Dinama, zbog njihova velikog iskustva, obično ne možete odigrati tako briljantnu utakmicu. Ali mi smo tu razliku ublažili zajedništvom i borbom - kazao je trener Ballkanija Ilir Daja.

Predsjednik Ballkanija Arsim Kabashi nije bio dostupan za komentar kosovskog medija. Taj je klub u drugoj utakmici ovih klubova na Maksimiru glatko izgubio 3-0. Koeficijent na pobjedu kosovskog prvaka u utakmici koja je navodno pod istragom iznosio je 5,20.