Kostelić se oglasio o avanturi koja ga je skoro koštala života

Bivši skijaš i jedan od najvećih hrvatskih sportaša, Ivica Kostelić (45), oglasio se na svom Instagram profilu nakon što je prije nekoliko dana spašen iz mora kod ušća Bojane, u blizini Ulcinja. Incident se dogodio u ponedjeljak, 10. ožujka, a srećom, nije završio tragično. Kostelić i njegov francuski suputnik proveli su sate u hladnoj vodi prije nego što ih je crnogorska vojska pronašla i spasila, budući da su obojica bili pothlađeni. Na društvenim mrežama opisao je prvi dan svog putovanja, dok će u nadolazećem razdoblju podijeliti i ostale događaje koji su prethodili ovoj nesretnoj epizodi.

Pokretanje videa... 01:30 Ovako su Ivicu spasili iz mora, borio se za život! Treći član doplivao je do Albanije | Video: Ministarstvo obrane Crne Gore

"Pozdrav svima! Hvala za svu bezbrojnu podršku, poruke i ljubav. Svi smo dobro i neozlijeđeni. Unatoč nesreći nakon završetka, prva skijaška staza Prokletija/Bjeshket e Nemuna bila je glatka. U sljedećih nekoliko objava napravit ćemo pregled ovog petodnevnog izleta", napisao je Kostelić pa opisao prvi dan:

"Ruta nas je vodila od našeg polazišta u planinskom selu Gjeravica na Kosovu do prijevoja Vranica na albansko-crnogorskoj granici. Bio je to dug dan s prijeđenih 25 km i 1600 vertikalnih metara u 10 sati, s nadmorskim visinama između 1600 i 2100 metara. Vrijeme je bilo lijepo i prilično toplo. Na sjevernim je stranama još uvijek bilo malo pljuska, dok su južne strane bile bljuzgavice s dužim skokovima bez snijega na nižim nadmorskim visinama. Moji prijatelji Francuzi pokazali su se kao jaki penjači. Često smo morali depilirati kožu jer se snijeg lijepio za nju.

Priroda duž rute bila je divlja i prekrasna. Uz mnogo tragova divljači posvuda, bili smo oprezni obzirom na moguće susrete s medvjedima jer smo bili upozoreni na njihovu prisutnost u tom području. Mnogi mali potočići i potočići omogućili su nam da redovno nadoknađujemo vodu. Bila je to duga, ali lijepa etapa. Naša logistička grupa - Bronx, Deni & Bardhosh - čekala je na prolazu Vranica gdje su pronašli našu opremu za bove koju smo tamo ostavili na našem prethodnom putovanju. Vozili su se džipovima od Gjeravice do sela Cerem (Albanija) i planinskom cestom na pola puta do prijevoja, da bi na skijama stigli nekoliko sati prije našeg dolaska.

Umjesto gradnje šatora odlučili smo se za noćni odmor koristiti lokalnom pastirskom kolibom. Ovo područje je pašnjak na velikoj nadmorskoj visini tijekom ljeta. Mjesto je vrlo slikovito s glatkim pašnjacima oko kolibe i visokim stjenovitim planinama u pozadini. U kolibi je bila peć na drva. Nažalost, oba džipa su zapela u dubokom snijegu pa smo imali noćno lopatanje. Uspjeli smo izvući jedno od vozila prije spavanja”, napisao je Kostelić na društvenim mrežama.