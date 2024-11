Kotarski: Peru je to pogodilo, nije bilo materijala za crveni. Luka Sučić: Sudac je komplicirao

Dominik Kotarski debitirao je u natjecateljskoj utakmici za Hrvatsku u porazu protiv Škotske 1-0 u Glasgowu. Branio je solidno, ali nije mogao zaustaviti udarac Johna McGinna u 83. minuti.

Pokretanje videa... 00:56 Škotske gajde na Maksimiru | Video: Ante Buškulić/24sata

- Čudna utakmica. Odigrali smo dobro, crveni karton totalno je promijenio tijek utakmice. Imali smo šansu u drugom da i mi dobijemo, primili smo gol. Nismo potonuli, i dalje smo optimisti, imamo sve u svojim rukama. Bit će dobra atmosfera i vjerujemo da možemo proći - rekao je golman PAOK-a za Novu TV i komentirao crveni:

- Peru je to definitivno pogodilo, nisam vidio na TV-u to, ali nije bilo materijala za crveni karton bez obzira na to.

Optimist je uoči Portugala u Splitu.

- Sretan sam zbog 90 minuta u natjecateljskoj utakmici. Bilo bi puno ljepše da smo pobijedili ili izvukli 0-0, ali to je nogomet. Vjerujem u momčad i u prolazak na Poljudu. Zaslužili smo proći dalje, vjerujem da ćemo odraditi odličnu utakmicu i proći - zaključio je Kotarski.

Luka Sučić se nadovezao:

- Kad pogledamo cijelu utakmicu, bili smo bolji, ali crveni nas je poremetio. Što je, tu je. Poraz je tu i idemo se pripremiti za Portugal. Što sam vidio i čuo, naravno da je prestrogo isključenje. Sudac je malo zakomplicirao stvar, ali neću se vaditi na to. Idemo prema naprijed.

Da nije crvenoga, bilo bi vjerojatno lakše.

- Žalimo, naravno, svi. Ali dobro smo igrali i borili se s desetoricom igrača. To nam je dobar putokaz za Portugal. Ne vjerujem da će biti popusta, dosta nam je bod, ali igrat ćemo pred punim Poljudom po pobjedu, nadam se prolasku i prvom mjestu - zaključio je Luka Sučić.