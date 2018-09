Kovač debitirao pobjedom pa poručio: Bayern je svima lovina

Niko Kovač je svoju premijeru u Ligi prvaka imao u Lisabonu gdje je njegov Bayern, u prvom kolu skupine E, s 2-0 bio bolji od Benfice.

Bavarci su ranim golom Lewandowskog uspješno otvorili susret, a u nastavku je svoj prvijenac za minhenski sastav postigao Renato Sanches - dijete lisabonskih orlova.

I Benfica je imala svoje prilike, no njih je sve ukrotio Manuel Neuer odličnim reakcijama u ključnim trenucima.

Kovač je ovom rutinskom pobjedom samo nastavio uspješan niz novih trenera Bayerna u Ligi prvaka - zadnja sedmorica su uspjela pobijediti u svom prvom susreta bez da prime gol.

7 - The last 7 Bayern managers each won their first Champions League match in charge of the Munich side without conceding a single goal. Debut. #SLBFCB #UCL @FCBayernEN @ChampionsLeague pic.twitter.com/tb2ECT31jQ