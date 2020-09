Kovač imao tri boda u džepu, a onda u deset minuta izgubio sve

Monaco je vodio od 28. minute kada je zabio Ben Yedder pa sve do 81. kada je izjednačio N'Zonzi. Hladan tuš stigao je u nadoknadi kad je Truffert zabio s nekih 18 metara

<p>Nakon dvije pobjede u nizu, Monaco hrvatskog trenera Nike Kovača pokleknuo je u četvrtom kolu francuskog prvenstva. Bolji je bio Rennes 2-1.</p><p>Ne bi to bio toliki problem da Monaco nije vodio - gotovo cijelu utakmicu!</p><p>U 28. minuti Ben Yedder zabio je za vodstvo. Nakon kornera lopta se odbijala, a potom mu je protivnički branič slučajno poslao loptu te je imao relativno lak posao.</p><p>Monaco je čvrsto držao vodstvo sve do 81. minute kad izjednačuje N'Zonzi. </p><p>U sudačkoj nadoknadi Truffertu stiže povratna lopta na nekih 18 metara od gola, a on puca po podu i preciznim udarcem donosi vodstvo i pobjedu Rennesu 2-1.</p><p>Monaco je usprkos ovome i dalje u gornjem dijelu tablice, točnije peti sa sedam bodova, a Rennes je prvi s čak deset bodova.</p>