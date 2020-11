Kovač konačno uhvatio ritam: Uzeo derbi i pojurio prema vrhu

<p><strong>Monaco </strong>je uspio vezati dvije pobjede, a <strong>Niko Kovač </strong>zadovoljno trlja ruke. Nakon što je u prošlom kolu s visokih 4-0 isprašio <strong>Bordeaux</strong>, sada je na teškom gostovanju u derbiju Azurne obale s 2-1 savladao <strong>Nicu </strong>u 10. kolu francuskog prvenstva.</p><p>Smiješe se bolji dani hrvatskom stručnjaku jer nakon što su 'kneževi' tukli velikog rivala skočili su na peto mjesto, a Kovača sada samo dva boda dijele od druge pozicije <strong>Ligue 1.</strong></p><p>Monaco je do prednosti stigao u 23. minuti kada je <strong>Disasi </strong>preciznim udarcem glavom nakon kornera matirao nemoćnog <strong>Beniteza</strong>. Stoper Kovačeve momčadi gol je proslavio prilično burno i pokazao koliko mu znači. Kako i ne bi, stigao je do drugog u sezoni nakon što je prvijenac zabio još u prvom kolu.</p><p>Gostujuća momčad povisila je rezultat u 53. minuti kada je <strong>Diop </strong>iskoristio pogrešku domaće obrane, ukrao loptu pa se sjurio prema golu i neobranjivo poentirao za veliko vodstvo.</p><p>Nice je do kraja susreta uspjela tek smanjiti prednost na 2-1 i to nakon nespretne reakcije obrane Monaca. Indirektni krivac bio je strijelac prvog gola Disasi, koji nije uspio očistiti opasnost pa je njegovu neopreznost u 69. minuti iskoristio<strong> Lees Melou</strong>.</p><p>Ipak, Kovačevi momci uspjeli su izdržati do kraja pa se s razlogom optimistično mogu okrenuti nadolazećem susretu - derbiju s <strong>PSG-om</strong>. Lider prvenstva stiže na Stade Louis II 20. studenog, nakon reprezentativne stanke.</p>