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IMA I RJEŠENJE

Kovač planuo zbog preduge pauze: 'Potpuno neprihvatljivo'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Kovač planuo zbog preduge pauze: 'Potpuno neprihvatljivo'
Foto: Heiko Becker
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Kovač grmi zbog novog reprezentativnog rasporeda: četiri utakmice u pauzi nazivaju paklom za igrače i klubove, a Borussiji se već vraćaju ozlijeđeni

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Niko Kovač, trener Borussije Dortmund i bivši hrvatski izbornik, kritizirao je novi format reprezentativne pauze. Hrvatski stručnjak smatra da su četiri utakmice u jednom terminu preveliko opterećenje za igrače i ozbiljan problem za klubove.

- Iz perspektive kluba to je potpuno neprihvatljivo. Ne radi se samo o bolesnim i ozlijeđenim igračima, nego i o tome da dva i pol tjedna uopće nemamo ritam - rekao je Kovač uoči utakmice s Werderom.

Bundesliga - VfB Stuttgart v Borussia Dortmund
Foto: Heiko Becker

Smatra da bi bolje rješenje bilo rasporediti reprezentativne utakmice u tri termina po dvije utakmice. Novi sustav, koji je Fifa odobrila 2023. godine, prvi je put primijenjen ove jeseni. Rujanska i listopadska reprezentativna pauza spojene su u jednu od 16 dana, tijekom koje reprezentacije mogu odigrati četiri utakmice.

- Tri puta po dvije, to bi bilo najbolje rješenje. Igrači su tada, doduše, odsutni deset dana, ali nakon toga ih ponovno imate na raspolaganju - rekao je Kovač.

Borussija je tijekom posljednje stanke imala čak 20 reprezentativaca, a nekoliko ih se vratilo s problemima. Nico Schlotterbeck ozlijedio je gležanj, Julian Ryerson zadobio je nagnječenje rebara, dok se Carney Chukwuemeka vratio s lakšim mišićnim tegobama.

Kovač, koji je Hrvatsku vodio od 2013. do 2015. godine, razumije i obveze izbornika, ali preferira stari sustav.

"Kao izbornik imaš obvezu, moraš biti uspješan, ali meni se stari sustav više sviđao", poručio je.

Borussiju sada čeka vrlo gust raspored od devet utakmica, a Kovač će morati pažljivo dozirati igrače kako bi izbjegao nove probleme s ozljedama.

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