Uprava Bayerna branila Kovača i igrače: Previše ih kritizirate!

Trener Bayerna Niko Kovač odgovarao je na vruća pitanja novinara u Münchenu nakon serije negativnih rezultata. Ušao je Kovač u prostorije kluba samouvjereno i s osmijehom na licu. Svi su očekivali neku senzaciju, ali do nje nije došlo. Hrvatski trener ostaje trener Bayerna do daljnjeg, a uprava kluba se dobrano izderala na novinare.

- Suparnici u prethodne četiri utakmice nisu imali više prilika nego inače, ali su iskoristili naše pogreške. I mi smo imali isti broj prilika, ali ih nismo iskoristili. Protiv Wolfsburga nas čeka zanimljiva utakmica. Atmosfera je pozitivna - počeo je hrvatski strateg.

- Lopta ne ide onako kako smo zamislili. Potrebno nam je i malo sreće kako bismo se vratili na put uspjeha - smatra Kovač.

Njemački mediji su proteklih dana razapinjali igrače, a najviše Kolumbijca Jamesa Rodrigueza.

- Situacija s Jamesom Rodriguezom? Ne trebam to komentirati - rekao je Niko Kovač i dodao da ako netko ima problema s njim slobodno mu može doći i reći to.

💬 #Kovac on team news: "There are no new problems. @jamesdrodriguez returned fairly late, but he too should be fresh for the game tomorrow." #packmas #WOBFCB pic.twitter.com/NFAxloIMNC — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 19, 2018

Kovaču kritičari zamjeraju česte rotacije igrača. Smeta to i neke igrače...

- Zamjeraju mi preveliko rotiranje nogometaša? Pa ne igra se utakmica svakih četiri-pet tjedana... Mi često igramo teške utakmice svaka tri dana. Onaj koji to govori, nema pojma o nogometu na ovom nivou. Dovoljno je pogledati i ostale klubove. I dalje će biti rotiranja - objasnio je pomalo uznemirenim tonom Kovač.

Kovač se čudio upornom inzistiranju novinara da je Bayern u krizi.

- O čemu pričate? Nijedan naš suparnik nije stvorio 10 prilika. Statistika jasno pokazuje da smo mi bili bolji - kaže Kovač i dodaje da mu u prilog nisu išle ni ozljede igrača.

- Uživajte u drugom dijelu - kratko je poručio okupljenima Kovač čime je završio njegov dio.

Rummenigge: Bayern je najveći klub u Njemačkoj i neće dopustiti ovakav tretman od strane novinara!

Pred novinare su izašli Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge i Hasan Salihamidžić...

Svoje izlaganje započeo je Karl-Heinz Rummenigge.

- Nakon utakmice protiv Nizozemske odlučili smo stati uz igrače koji su previše kritizirani. Tu je jedan Manuel Neuer koji je zaslužio puno više poštovanja. Nevjerojatno je što sam sve pročitao o njemu, čovjek je svjetski prvak i četiri puta je bio najbolji golman svijeta. Ili što čitam da su Boateng i Hummels prestari, nečuveno - rekao je Rummenigge.

💬 Karl-Heinz #Rummenigge: "We at #FCBayern have decided that we will no longer accept this recent kind of media coverage." — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 19, 2018

- Možda biste trebali pogledati preko granice kako se štite igrači u drugim državama. Ovo ne govorim samo novinarima, već i bivšim igračima i stručnjacima. Prije tri tjedna ste mislili da ćemo neporaženi završiti sezonu, a sada pišete o nezapamćenoj krizi. Tužit ćemo one koji o nama pišu laži - poludio je Rummenigge!

Hoeness: Vi novinari ste kontradiktorni!

Riječ je preuzeo Uli Hoeness.

. Želim reći nešto što nema veze s Bayernom. Sramotni su i napadi na izbornika Joachima Loewa. Sramotno je i izvještavanje o zvižducima Niki Kovaču na košarkaškoj utakmici - oštro je poručio Hoeness te je dodao da Bayern neće trpjeti ovakav medijski tretman.

-Pišete kako ne možemo bez Bernata, kako smo izgubili jer smo ga prodali... Vidjet ćemo na kraju tko je u pravu. Sjetite se da smo zbog njega umalo ispali iz Lige prvaka - rekao je Hoeness.

Riječ je dobio i sportski direktor Hasan Salihamidžić.

- Imali smo dobrih utakmica i onda jedan loš niz, ali nećemo otpustiti Kovača. Sjetite se vi novinari koliko ste nas hvalili. Mi smo svjesni pogrešaka, ali sigurno neće s njima izlaziti u javnost. Uvijek ću braniti svoje igrače i trenera, dovoljno su oni samokritični - rekao je Braco Salihamidžić u emotivnom tonu.

💬 @Brazzo: "Our players are self-critical. Questioning the work of the entire club so quickly is not acceptable. I will always defend my players and my coach." — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 19, 2018

Zaključak je to priče za koju se očekivalo da će uzdrmati temelje Bayerna. Ipak, Bayern je Kovača ultimativno zaštitio poslavši najjače od uprave što ima i hrvatski trener uživa punu podršku svih u klubu.