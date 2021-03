U derbiju 29. kola francuskog nogometnog prvenstva Monaco i Lille su odigrali bez golova.

POGLEDAJTE VIDEO: Niko Kovač u Monaco

Momčad Nike Kovača je bila bliže pobjedi, međutim domaći igrači nisu uspjeli svladati Mikea Maignana.

Monaco je u 22. minuti stigao do vodstva golom Wissama Ben Yeddera, no gol je poništen zbog zaleđa i to nakon intervencije video pomoćnika. U 30. minuti su zaprijetili gosti, no Timothy Weah je pucao po sredini gola.

U posljednjim trenucima prvog dijela još jednom je zaprijetio Ben Yedder, ali je pucao iznad gola. Možda i najbolju priliku Monaco je u imao u 90. minuti. Stevan Jovetić je u kaznenom prostoru prihvatio jednu dugačku loptu i pucao u donji lijevi kut, no Maignan je sjajno reagirao. Za Lille nije nastupio Domagoj Bradarić.

U ranije odigranim susretima Bordeaux i Rennes su ostvarili pobjede kojima su prekinuli crne serije.

Bordeaux je porazio Dijon sa 3-1 prekinuvši niz od sedam kola bez pobjede. Bordeaux je zadnju ligašku pobjedu ostvario u siječnju protiv Angersa, a potom je upisao šest poraza i remi.

Pobjedu gostima donijeli su Hwang Ui-jo (33, 45) i Nicolas de Preville (50), dok je pogodak za Dijon zabio Moussa Konate u 90. minuti. Za goste je od 65. minute zaigrao Toma Bašić.

Lošu seriju je prekinuo i Rennes koji je svladao Strasbourg sa 1-0 upisavši prvu pobjedu u zadnjih devet kola.

Pogodak vrijedan tri boda zabio je Benjamin Bourigeaud u 25. minuti utakmice.

Lorient i Nica su odigrali 1-1, a Lens i Metz 2-2.

Večeras se još sastaju PSG i Nantes.

Na ljestvici vodi Lille (63) ispred PSG-a (60), Lyona (60) i Monaca (56).