Kovačev savjet 'profesionalcu za skandale': Prije svega mora željeti pomoći samome sebi

Hrvatski reprezentativac Marin Pongračić (24) opet se našao u fokusu njemačkih medija koji su ga prethodno prozvali kao 'kontroverznog nogometaša i profesionalca za skandale'.

Nakon što se vratio u Wolfsburg s posudbe iz Borussije Dortmund, pojavila se vijest da u redovima 'vukova' baš i nije rado viđeno lice zbog čega je Niko Kovač, novi trener njemačkog prvoligaša odlučio intervenirati.

"Profesionalac za skandale najradije više nikad ne bi igrao za Wolfsburg. VFL ga se želi riješiti što je prije moguće, no branič ima ugovor do 2024. godine", pisao je Bild.

Pongračić je svojevremeno i u jednom podcastu žestoko kritizirao klub i ružno govorio o tadašnjem treneru Marku van Bommelu, a tužio je klub i zbog neisplaćenih premija u Ligu prvaka.

Kovač hrvatskom stoperu želi dati novu priliku, a zbog negativnih istupa u medijima prema vodstvu Wolfsburga otvoreno mu je poručio što bi trebao učiniti.

- Prvo bih se nastojao pomiriti s menadžerom Jörgom Schmadtkeom i sportskim direktorom Marcelom Schäferom. Vrijeme je da riješite nesuglasice iz prošlosti - rekao je nakon čega je istaknuo da treba pomoći samom sebi:

- Sugerirao sam mu da se ispriča ljudima u klubu, za sve što je o njima rekao. Učini li to, otvorit će mu se nova vrata i moći će nastaviti ondje gdje je stao. Želimo mu pomoći, no prije svega on mora željeti pomoći sam sebi. U tome slučaju, bit će lakše svima. Ne napravi li tako, situacija bi mogla postati vrlo teška.

Marin je stigao u redove spomenutog bundesligaša u siječnju 2020. godine za devet milijuna eura iz austrijskog RB Salzburga, a u sezonu i pol je skupio samo 23 nastupa nakon čega je otišao na posudbu u Borussiju i tamo odigrao još 23 susreta.

