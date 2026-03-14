Kovačeva Borussia se približila vrhu, Hoffenheim remizirao...

Borussia Dortmund je rutinski na domaćem terenu svladala Augsburg 2-0 i smanjila time zaostatak za Bayernom. Međutim, momčad koju vodi Niko Kovač i dalje ima velikih devet bodova iza Bavaraca. Klub iz Dortmunda je u vodstvo došao u 13. minuti golom Adeyemija, dok je pobjeda potvrđena kada je suparničku mrežu naciljao Reggiani u 59. minuti. Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić za Augsburg je igrao do 80. minute.

Na domaćem terenu u Sinsheimu igrači Hoffenheima su remizirali 1-1 s Wolfsburgom. Hoffenheim je bio znatno bolji, ali su gosti poveli u 65. minuti kada je nakon kornera pogodio Koulierakis. Hoffenheim je poraz izbjegao nakon vrlo lijepog pogotka kojeg je postigao Proemel u 83. minuti. Andrej Kramarić je odigrao cijelu utakmicu za Hoffenheim koji je i dalje treći na ljestvici. Lovro Majer je kroz cijeli ogled ostao na gostujućoj klupi za pričuve.

Eintracht je u Frankfurtu s minimalnih 1-0 svladao Heidenheim, posljednju momčad s ljestvice. Jedini je gol dao Kalimuendo, u 53. minuti iz voleja u padu, a dvadeset minuta kasnije domaćin je ostao s igračem manje. Premda su gosti pokušavali doći do boda bliže je Eintracht bio drugom pogotku te je zasluženo slavio.