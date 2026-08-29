Kovačev Dortmund otvorio Bundesligu pobjedom 2-0, Guirassy zabio rano, a HSV dotukao autogol Bornauwa
VIDEO: EVO GOLOVA
Kovačevi pobijedili u 1. kolu, susret obilježio grozan crveni
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Nogometaši Borussije Dortmund otvorili su novu sezonu natjecanja u Bundesligi domaćom pobjedom 2-0 protiv HSV-a.
Momčad koju vodi nekadašnji kapetan i izbornik hrvatske reprezentacije Niko Kovač na svom je Signal Iduna Parku povela već u 9. minuti golom Serhoua Guirassyja, a vodstvo je udvostručeno autogolom Sebastiaana Bornauwa u završnici prvog dijela (45+1).
Golove i crveni pogledajte OVDJE.
Domaćin je ostao s igračem manje u 77. minuti, kad je izravan crveni karton zaradio Samuele Inacio samo tri minute nakon što je ušao u igru. Momčad iz Hamburga nije uspjela iskoistiti brojčanu prednost i ostala je bez pogotka na otvaranju nove sezone.
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