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UOČI SLAVEN BELUPA

Mario Kovačević: Spopala nas je viroza, ali samopouzdanje raste

Piše Ivan Kužela,
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Mario Kovačević: Spopala nas je viroza, ali samopouzdanje raste
Vukovar i Dinamo sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Dinamo nakon slavlja nad Anderlechtom juri u Koprivnicu, a Kovačević poručuje da samopouzdanje raste, ali protiv razigranog Belupa neće biti nimalo lako

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Dinamo će u nedjelju od 18 sati igrati susret 10. kola HNL-a protiv Slaven Belupa. 'Modri' će na gostovanje u Koprivnicu nakon trijumfa u Europskoj ligi protiv Anderlechta (1-0). Momčad Silvija Čabraje slavila je protiv Rijeke u prošlom kolu 4-1 te raspoloženi čekaju klub s Maksimira. Susret je najavio trener Dinama Mario Kovačević.

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Nakon pobjede u Europskoj ligi, kakva je situacija u svlačionici uoči Slaven Belupa?

- Sutra nas već čeka nova prvenstvena utakmica. Dobro je stanje, trebala nam je ovakva pobjeda zbog samopouzdanja. Bitni su nam bodovi u Europskoj ligi, ali više smo profitirali na samopouzdanju. Znamo da neće biti lagano protiv Belupa, ali vjerujemo u sebe. Viroza nas je malo usporila i nadam se da do sutra nećemo imati još zaraženih. Svi smo dobro osim Mudražije koji ima problema s ozljedom i nećemo moći na njega računati. 

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Na kraju utakmice s Anderlechtom je vladao pravi momčadski duh.

- Ističem momčadski duh i vidjeli ste kod gola koliko nam je ta pobjeda bila važna i stvarno vjerujem da to ima veze sa sljedećom utakmicom. Ulazimo u seriju utakmica gdje će svi igrači dobiti priliku. Znamo da nije lagano igrati na dva fronta, posebno na teškom gostovanju u Koprivnici, ali razmišljamo samo o sebi.

Belupo je odigrao maestralnu utakmicu protiv Rijeke.

- Kod njih je slično stanje kao i kod nas. Ta pobjeda im je dala puno samopouzdanja i sigurno će biti puno stadion. Znamo da imamo puno navijača u Koprivnici i Podravini koji će nas doći podržati. Očekujem zanimljivu utakmicu. Slaven ima iskusnu i zanimljivu ekipu na čelu s Nestorovskim koji po meni igra u životnoj formi. Imaju sjajnih i kvalitetnih igrača, morat ćemo vrlo pripaziti da se ne razigraju jer znamo koliko su opasni. Mi smo tek na početku sezone i želimo igrati bolje iz utakmice u utakmicu. 

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Komentari 4
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