Kovačević: Novac ne igra na terenu! Nevjerojatno je da već u subotu moramo opet igrati...

Slaven Belupo borit će se za prvi trofej u povijesti kluba! Farmaceuti su nakon raspucavanja (0-0, 4-3) izbacili Osijek i plasirali se u svoje treće finale Kupa, prvo nakon devet godina.

Dugo se slavilo na terenu, igrači su bili u euforiji, a trener Mario Kovačević nije mogao sakriti oduševljenje. Na press konferenciji blistao je od sreće. A kako i neće, ovo što je napravio sa Slavenom je čudo! Kada je došao, klub je bio na dnu HNL-a, a sada je blizu trofeja i kvalifikacija za Europu.

Slaven Belupo i Osijek sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Sretni smo, presretni! Čestitke mojim igračima, svima u klubu, ali i našim navijačima. Hvala im od srca, stvarno su nas podržali. Nije bilo lagano, ali nismo ni mislili da će biti drugačije. Kako god je Osijek u problemima, u krizi, imaju i oni kvalitetu i dobre igrače. No, koliko god su skuplji, ne igra uvijek novac na terenu. Mislim da su moji igrači zaslužili finale. Od prve minute bila je to teška utakmica, bilo je izjednačeno do druge polovice drugog poluvremena kad smo preuzeli inicijativu i stvorili dosta prilika, ali smo ih i promašili. Željeli smo utakmicu riješiti prije penala, na kraju smo u jednom trenutku gubili 1:3, ali imali smo vjeru i prošli smo - pričao je Kovačević u dahu pa je nastavio:

- Mislim da smo na terenu sve zaslužili, ovog proljeća imamo najviše bodova u ligi, igramo cijelo vrijeme dobro. Moji igrači ostavili su srce, vratilo nam se to kroz ulazak u finale. Veselim se zbog kluba, vjerujem i nadam se da će biti treća sreća, želim da osvojimo Kup. Potrošili smo se i proslavit ćemo, i stvarno mi je nevjerojatno da za manje od 80 sati mi moramo igrati prvenstvenu utakmicu, da se nije moglo igrati u nedjelju. No, pripremit ćemo se mi dobro za Hajduk - rekao je trener Slavena.

Koprivnica: Slaven Belupo i Gorica u četvrtfinalnoj utakmici Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Subotnja utakmica protiv Hajduka već je rasprodana, malo je vremena za odmor, ali to su utakmice u kojima umora nema.

Junak plasmana u finale bio je Marco Boras koji je pogodio penal za pobjedu.

- Ranije sam odlučio gdje ću pucati, a znao sam da ću zabiti kad mi je Nestorovski rekao da ću ja odlučiti i onda je prije mene Hernani promašio. Da, ide mi protiv Osijeka, protiv njega sam ovdje zabio prvijenac, prošli put sam u pobjedi asistirao i još nisam kod kuće izgubio od Osijeka. Trener? Otkad je došao, dobro igramo i nitko vam neće reći ništa loše o njemu. Prije nego što sam ušao, rekao mi je da me uvodi zbog jedanaesteraca.

Slaven Belupo i Osijek sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Oduševljenje na jednoj, a tuga na drugoj strani. Trener Osijeka Simon Rožman bio je razočaran.

- Apsolutno razočaranje za mene i moje igrače. Mislim da smo jako puno napravili u ova tri dana koliko smo bili zajedno, čak bih mogao reći da smo odigrali maksimalno koliko smo mogli u ovom trenutku. Nije to igra koju bismo htjeli na dulje staze, ali barem je borbenost bila na razini i tu mogu pohvaliti moje igrače. Što se tiče same igre, morali smo iskoristiti priliku Hernanija jer smo znali da će u egal utakmici vjerojatno presuditi individualna kvaliteta. No, lopta nije htjela u gol. Što se tiče jedanaesteraca, bili smo u dobroj situaciji, mislim da smo dobro smirili igrače, a onda opet, kao vjerojatno cijela sezona. Na kraju je nedostajalo i malo sportske sreće i eto, tu smo...