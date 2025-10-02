Obavijesti

Sport

Komentari 3
PRESRETNI TRENER DINAMA

Kovačević: Od prvog dana sam htio da izgledamo europski! Još smo daleko i nećemo poletjeti

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Kovačević: Od prvog dana sam htio da izgledamo europski! Još smo daleko i nećemo poletjeti
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Milan Rasic/PIXSELL

Trener Dinama slavi pobjedu nad Maccabijem! Njegova momčad predvodi Europsku ligu, ali poziva na oprez pred iduće utakmice. Euforija raste, no Kovačević ostaje smiren

Mario Kovačević ima pregršt razloga za zadovoljstvo nakon pobjede nad Maccabi Tel Avivom (3-1). Nakon dva kola Europske lige vodeća je momčad sa šest bodova i gol-razlikom +4 predvodi karavanu u drugom europskom klupskom natjecanju.

- Treniramo i radimo da pobjeđujemo. Najvažnije je da smo pokazali da smo momčad, pokazali smo karakter kad smo gubili, brzo smo krenuli i to me najviše veseli. Uvijek imamo pojedince koji iskoče, najvažnije je da pobijedimo - rekao je Kovačević za Arenasport.

- Znamo da je Maccabi dobra momčad, dobro smo se pripremili. Ulazile su nam osmice i dobre dijagonale su odigravali, znali smo njihovu kvalitetu i tako smo primili gol. Ali dobra je bila reakcija, nismo srljali, zabili smo drugi i treći gol i zasluženo pobijedili. Jako dobro smo se pripremili za njih - nastavio je Kovačević, koji želi smiriti euforiju.

- Od prvog dana govorim da želim da izgledamo europski. Još smo daleko od toga, ali pobijedili smo dvije momčadi različitih stilova. Fenerbahče koji ima jake pojedince, ali možda nema momčad, i Maccabi koji je čvrst kao momčad. Veseli me da smo znali odgovoriti na jedan i drugi način igre. Još smo na početku, u razvoju, ali smo sve bolji.

Nakon reprezentativne stanke slijedi Malmö koji je na začelju ljestvice bez bodova, ali poziva na oprez.

- Lijepo je krenuti s dvije pobjede, svjesni smo toga, ali nećemo sigurno poletjeti. Za dva dana je utakmica protiv Lokomotive, ponavljam kao papiga da nam je prvenstvo najvažnije. Bit će pauza poslije toga i lijepo je biti na tom mjestu u Europskoj ligi - zaključio je Kovačević.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola
EUROPSKA LIGA

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola

Veznjak Dinama zabio je svoj drugi gol na utakmici nakon što je doveo Dinamo u vodstvo u 19. minuti. Sad je lijepo primio loptu i namjestio se na udarac desnom nogom, koji je bio lijepo plasiran u mrežu Maccabija
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025