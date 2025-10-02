Kovačević: Od prvog dana sam htio da izgledamo europski! Još smo daleko i nećemo poletjeti

Mario Kovačević ima pregršt razloga za zadovoljstvo nakon pobjede nad Maccabi Tel Avivom (3-1). Nakon dva kola Europske lige vodeća je momčad sa šest bodova i gol-razlikom +4 predvodi karavanu u drugom europskom klupskom natjecanju.

- Treniramo i radimo da pobjeđujemo. Najvažnije je da smo pokazali da smo momčad, pokazali smo karakter kad smo gubili, brzo smo krenuli i to me najviše veseli. Uvijek imamo pojedince koji iskoče, najvažnije je da pobijedimo - rekao je Kovačević za Arenasport.

- Znamo da je Maccabi dobra momčad, dobro smo se pripremili. Ulazile su nam osmice i dobre dijagonale su odigravali, znali smo njihovu kvalitetu i tako smo primili gol. Ali dobra je bila reakcija, nismo srljali, zabili smo drugi i treći gol i zasluženo pobijedili. Jako dobro smo se pripremili za njih - nastavio je Kovačević, koji želi smiriti euforiju.

- Od prvog dana govorim da želim da izgledamo europski. Još smo daleko od toga, ali pobijedili smo dvije momčadi različitih stilova. Fenerbahče koji ima jake pojedince, ali možda nema momčad, i Maccabi koji je čvrst kao momčad. Veseli me da smo znali odgovoriti na jedan i drugi način igre. Još smo na početku, u razvoju, ali smo sve bolji.

Nakon reprezentativne stanke slijedi Malmö koji je na začelju ljestvice bez bodova, ali poziva na oprez.

- Lijepo je krenuti s dvije pobjede, svjesni smo toga, ali nećemo sigurno poletjeti. Za dva dana je utakmica protiv Lokomotive, ponavljam kao papiga da nam je prvenstvo najvažnije. Bit će pauza poslije toga i lijepo je biti na tom mjestu u Europskoj ligi - zaključio je Kovačević.