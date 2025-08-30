Kovačević: Remi je realan, nas je koštao ulazak u drugi dio. Šafarić: Dinamo imao crne rupe

Varaždin je uspio Dinamu otkinuti prve bodove ove sezone. Imali su Varaždinci desetak minuta prije kraja vodstvo od 2-1, no Plavi su uspjeli osvojiti bod.

- Loše prvo poluvrijeme. Najgore naše poluvrijeme na našem terenu. Nismo se mogli nametnuti. Svaka druga lopta je bila njihova. Jednostavno birali smo loša rješenja. Kad su stali u neki blok u drugom dijelu mi smo se digli, stavili smo ih pod pritisak. Nisam sto posto sretan nakon remija, jer smo dobili gol na mišiće. Opet, svaka čast mojim igračima na hrabrosti nakon takvog prvog poluvremena. Dokaz je to da moraju imati vjeru u sebe - rekao je Nikola Šafarić koji je dobro prodrmao svlačionicu na odmoru.

- Rekli smo si sve ono što mislimo. Da se neki igrači ne mogu šetati po terenu, no to su pojedinci. Dinamo je imao crne rupe, a nisu bili dosad kažnjavani. Danas su isto imali dva lica i samo je bilo pitanje nijansi koliko ćemo mi to iskoristiti - dodao je Šafarić koji ističe da njegova ekipa ima igru.

- Prema naprijed imamo veću kvalitetu. No, potrebna je veća odgovornost prema nazad, treba još „poštelati“. Igrači koji su stigli moraju poprimiti duh svlačionice koja je izborila Europu prošle sezone i prilagoditi se - dodao je Šafarić.

Njegov kolega Mario Kovačević ističe da je neriješen rezultat realan.

- Prvo poluvrijeme smo jako dobro ušli. Imali smo dosta situacija za povećanje prednosti. Ulazak u drugi dio nas je koštao. Iz jednog šuta primimo gol, a da smo prije imali odličnu tranziciju. Nismo se nametnuli, pa primimo i drugi gol. No, onda smo probudili i zabili. Tražili smo pobjedonosni pogodak, no bilo je premalo vremena. Šteta da naše pokisle navijače nismo razveselili - rekao je Kovačević koji ističe da trebaju učiti na svojim greškama.

No, kako je zadovoljan izmjenama?

- Nije bilo potrebe na poluvremenu. Stabilizirali smo se s tim izmjenama iako malo više od Hoxhe očekujem - rekao je Kovačević kojem začas s Dinamom slijede utakmice Europske lige.

- Svi će dobiti priliku - zaključio je.