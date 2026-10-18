Kovačević: Rodriguez? Ma neka nam bude i malo slabiji od Yamala, svi ćemo bit presretni

Dinamo je konačno stigao do mirne, zaslužene i velike pobjede. nakon brojnih turbulencija u Maksimirskoj 128, Kovačevićeve su trupe "žrtvu" pronašle u Slaven Belupu. Zagrepčani su na Apašu slavili 5-1, prezentirali vrlo dobru igru, dodatno se napunili samopouzdanjem prije još jednog europskog ispita. Podsjetimo, u četvrtak u Maksimir stiže NEC Nijmegen.

Pokretanje videa... VIDEO Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

- Velika rezultatska pobjeda, nismo tri kola vani pobijedili, pa je to bitno. Ona europska pobjeda nam je dala samopouzdanje, Slaven je dobro ušao, nismo bili dobri 10-15 minuta, golman nas je tu spasio, sve je kasnije bilo na našoj strani. Očito nam paše Slaven, ali možemo biti još bolji. Danas je bilo dovoljno, zabili smo pet golova, s optimizmom idemo dalje - kaže Kovačević, pa objašnjava zašto u kadru nije bilo Lisice:

- Viroza? Ne, takva je konkurencija. Tu su Almena, Dani Rodriguez, Topić..., imat ćemo koristi od svih.

Osjećate li olakšanje nakon dvije vezane pobjede.

- Vjerujte, ni u jednom trenutku nisam sumnjao u nas. Digao nas je Anderlecht, želim da uvijek igramo ovako. Svi smo nestrpljivi, ja prvi, pa i vi novinari i navijači, ali gledam pozitivno. Govorio sam i prije, doći će to na svoje. Oršić? Ne želim ga forsirati, radi dobro timski je igrač, svim srcem želim da igra. Vidite koliko traži druge, nekad i na uštrb sebe, treba nam njegova kvaliteta na terenu i izvan njega.

SuperSport HNL, 10. kolo, NK Slaven Belupo - GNK Dinamo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Malo o Daniju Rodriguezu...

- Drago mi je, naša igra bez krila, to je kao jelo bez soli. Vidjeli ste u europskoj utakmici, pa je sad tu opet, želimo da budemo opasni. Prva prava utakmica, gol, penal na njemu..., drago mi je zbog njega. Vjerujem da ćebiti sve bolji, bit će oscilacija, ali najbitnije je da bude zdrav. Baš je onako, španjolsko krilo, bio je u Barceloni zamjena za Yamala. Neka nama bude malo slabiji od njega, nećemo se buniti, ha, ha.

Almena je utakmicu završio kao "osmica".

- Lagan je na treninzima, mogao bi on to nekad. Imamo dobru konkurenciju na "osmicama", htjeli smo dati priliku Topiću, pa smo povukli Almenu kad je izašao Mišić. Tko zna što nosi budućnost - završio je Kovačević.

SuperSport HNL, 10. kolo, NK Slaven Belupo - GNK Dinamo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Silvijo Čabraja bio je prilično razočaran izvedbom svoje momčadi.

- Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi, kad izgubite 5-1, nemate što drugo reći. Imali smo veliki problem u sredini gdje nismo bili pravi, dozvolili smo im da lagano iznesu loptu, da nam izlaze licem prema zadnjoj liniji. Bili smo šuplji u sredini, nismo punili centralni prostor i to nam je bio najveći problem. Nakon četvrtog gola smo se raspali, samo smo čekali da završi utakmica - rekao je Čabraja, pa dodao:

- Razočaran sam, ne bi bilo normalno da nisam. Trebamo gledati prema naprijed, prema sljedećoj utakmici. Analizirati ovaj poraz, vidjeti gdje su greške. Dabro? Ozlijedio se, neće ga biti na raspolaganju 3-4 tjedna. Dinamo? Rekao bih da sam 90% pogodio njihov sastav, da će i krenuti s dva zadnja vezna. Ali nije nam to pomoglo...