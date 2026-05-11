Kovačević s čak tri promjene napada drugi trofej ove sezone?
Prilično je jasno da se u početni sastav za finale Kupa vraćaju Scott McKenna i Sergi Dominguez, a na lijevo krilo mogao bi i Gabriel Vidović. Mladi juniori neće konkurirati za posljednji ogled s Rijekom...
Dinamo se marljivo priprema za završnicu sezone i finale Kupa s Rijekom. Mario Kovačević opet može računati na Scotta McKennu i Sergija Domingueza, pa bi obrana "plavih" trebala biti još stabilnija nego u velikom derbiju s Hajdukom. Čini se kako trener "modrih", uz siguran povratak dvaju stopera, razmišlja o još dvije promjene u početnoj postavi.