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ADUT ZA HAJDUK

Kovačević sprema iznenađenje: Kad on igra, Dinamo ne gubi...

Piše Josip Tolić, Mato Galić,
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Kovačević sprema iznenađenje: Kad on igra, Dinamo ne gubi...
Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Šok u Dinamu: Tabinas bi mogao startati u derbiju s Hajdukom, dok Valinčić tone u formi i gubi mjesto

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Filipnski nogometaš Paul Bismarck Tabinas (24) došao je početkom godine u Dinamo s puno upitnika u javnosti, mnogima nije bilo jasno zašto "modri" dovode igrača Vukovara umjesto da, kraj Morisa Valinčića, igraču iz svoje nogometne škole Noe Mikića (19) koji je, nakon pozicije startera u Europskoj ligi, ponovno završio u drugoj momčadi.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Vukovar - Dinamo 0-4

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Vukovar - Dinamo 0-4 (Kup, sažetak) VIDEO
Vukovar - Dinamo 0-4 (Kup, sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

No Tabinas je na malom uzorku utakmica koje je odigrao za "modre" (svega osam) kupio trenera Marija Kovačevića koji bi mu mogao dati poziciju startera u "vječnom derbiju" protiv Hajduka (subota, 15 sati). Prvi izbor na toj poziciji Moris Valinčić u posljednje se vrijeme muči s formom, trener "modrih" daje mu sve manju minutažu i sad ozbiljno razmišlja o promjeni. Druga je opcija Niko Galešić, koji je znao pokrivati i tu poziciju ako stoper. S Maksimira su nam neslužbeno poručili: nemojte se začuditi Tabinas ako starta.

Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Filipinac je u natjecateljskom ritmu jer je, nakon 66 minuta u pobjedi nad Lokomotivom (3-2) prije stanke, odigrao tri utakmice za Filipine na Kupu jugoistočne Azije, u porazu od Vijetnama (1-0), remiju s Pakistanom (2-2) i pobjedi nad Tajlandom (2-1), ali je nastup završio u grupnoj fazi 2. listopada pa se vratio u klub dovoljno svjež za nastavak HNL-a.

U dosadašnjih sedam utakmica u HNL-u u kojima je zaigrao Tabinas Dinamo još nijednom nije izgubio, ima šest pobjeda i remi. Sad bi mogao biti Kovačevićev adut za Marina Šotičeka, koji ozbiljno kuca na vrata hrvatske A reprezentacije u idućem ciklusu u studenom zbog suspenzije Ivana Perišića, pa čak i za mjesto u početnoj postavi na Wembleyu protiv Engleske 12. studenog.

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