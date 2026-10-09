Kovačević sprema iznenađenje: Kad on igra, Dinamo ne gubi...

Filipnski nogometaš Paul Bismarck Tabinas (24) došao je početkom godine u Dinamo s puno upitnika u javnosti, mnogima nije bilo jasno zašto "modri" dovode igrača Vukovara umjesto da, kraj Morisa Valinčića, igraču iz svoje nogometne škole Noe Mikića (19) koji je, nakon pozicije startera u Europskoj ligi, ponovno završio u drugoj momčadi.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Vukovar - Dinamo 0-4

Pokretanje videa... VIDEO Vukovar - Dinamo 0-4 (Kup, sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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No Tabinas je na malom uzorku utakmica koje je odigrao za "modre" (svega osam) kupio trenera Marija Kovačevića koji bi mu mogao dati poziciju startera u "vječnom derbiju" protiv Hajduka (subota, 15 sati). Prvi izbor na toj poziciji Moris Valinčić u posljednje se vrijeme muči s formom, trener "modrih" daje mu sve manju minutažu i sad ozbiljno razmišlja o promjeni. Druga je opcija Niko Galešić, koji je znao pokrivati i tu poziciju ako stoper. S Maksimira su nam neslužbeno poručili: nemojte se začuditi Tabinas ako starta.

Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Filipinac je u natjecateljskom ritmu jer je, nakon 66 minuta u pobjedi nad Lokomotivom (3-2) prije stanke, odigrao tri utakmice za Filipine na Kupu jugoistočne Azije, u porazu od Vijetnama (1-0), remiju s Pakistanom (2-2) i pobjedi nad Tajlandom (2-1), ali je nastup završio u grupnoj fazi 2. listopada pa se vratio u klub dovoljno svjež za nastavak HNL-a.

U dosadašnjih sedam utakmica u HNL-u u kojima je zaigrao Tabinas Dinamo još nijednom nije izgubio, ima šest pobjeda i remi. Sad bi mogao biti Kovačevićev adut za Marina Šotičeka, koji ozbiljno kuca na vrata hrvatske A reprezentacije u idućem ciklusu u studenom zbog suspenzije Ivana Perišića, pa čak i za mjesto u početnoj postavi na Wembleyu protiv Engleske 12. studenog.