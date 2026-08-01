Kovačević u lovu na jedina dva trenera modrih koji su u HNL-u izdržali dvije sezone u Dinamu!
Samo su dva trenera u HNL povijesti na klupi Dinama odradili dvije kompletne sezone u komadu. Mario Kovačević ima priliku postati - treći. Jedan je 'trener svih trenera', drugi osuđeni bjegunac...
Mario Kovačević već iza sebe ima 54 utakmice na klupi Dinama. Trener hrvatskog prvaka za sada radi odličan posao, Dinamo je pod njegovim vodstvom vratio dvostruku krunu u Maksimir, ove sezone opet izborio ligašku fazu europskih natjecanja do zime. Zagrepčani prošle sezone nisu bili toliko uvjerljivi na europskoj sceni, “modri” su se mučili u Konferencijskoj ligi, ali su na kraju stigli do nokaut faze, gdje je bolji bio Genk. Tko zna, mnogi vjeruju (ili se barem nadaju) kako se Dinamo i ove godine može natjecati u Ligi prvaka, zašto ne? Da, utakmice protiv Thuna nisu bile toliko uvjerljive, ali sljedeći europski suparnici ipak ne ulijevaju strah i trepet u svlačionicu hrvatskog prvaka.