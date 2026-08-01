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Kovačević u lovu na jedina dva trenera modrih koji su u HNL-u izdržali dvije sezone u Dinamu!

Piše Hrvoje Tironi,

Samo su dva trenera u HNL povijesti na klupi Dinama odradili dvije kompletne sezone u komadu. Mario Kovačević ima priliku postati - treći. Jedan je 'trener svih trenera', drugi osuđeni bjegunac...