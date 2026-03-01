Kovačević u potrazi za svježim snagama. Ovo je mogući sastav

Dinamo se, poslije ispadanja iz Europe, vraća domaćim obvezama. Nogometaši Marija Kovačevića sad se u potpunosti mogu okrenuti pohodu na dvostruku krunu, pa žele što prije riješiti pitanje naslova prvaka. Zvonimir Boban sa svojim je ljudima jasno komunicirao kako je vraćanje naslova apsolutni prioritet "modrih". Dinamo nema pravo na nove kiksove.

U Maksimir danas od 17.15 sati (MAXSport 1) stiže Gorica koja je u zadnja dva kola dohvatila četiri boda, bitno podigla razinu forme. I, čini se, pobjegla iz borbe za očuvanje prvoligaškog statusa. Trener Dinama imat će jači kadar nego li u Genku, Kovačeviću se u momčad vraća Beljo, vjerojatno i Dominguez, ali i pojedinci (Cordoba, Tabinas) koji nisu imali pravo nastupa u Europi.

Dinamov će stožer gledati i prema sljedećem vikendu, kad "modri" gostuju na Poljudu. U toj bi se utakmici Zagrepčani mogli bitnije na prvenstvenoj ljestvici odmaknuti od Hajduka, ali Kovačevića brine što tri žuta kartona imaju McKenna, Dominguez, Mišić, Hoxha, Bakrar i Beljo. OK, Hoxhe zbog ozljede leđa neće biti protiv Gorice, ali preostala petorka mora biti jako pažljiva. I zbog toga se, kao i dojmljivih predstava u zadnje vrijeme, Galešić još jednom čini kao "zicer" u početnoj postavi.

Zagrepčani su se potrošili u Genku, neki su pojedinci (Valinčić, McKenna, Bakrar) odradili maksimalnih 120 minuta, već u produžecima vidno bili "na klocnama", pa Kovačević danas opet mora malo rotirati. I ta bi trojka mogla dobiti poštedu, u pogon bi od prve minute mogli Mikić, Dominguez i Beljo.

Promjena će biti u veznoj liniji, Mišić, Zajc i Stojković su "poginuli" u Genku, tako da bi Soldo mogao dobiti prigodu za dokazivanje protiv svog bivšeg kluba. Mišić je stalno u pogonu, "prijete" mu i kartoni, pa Kovačević razmišlja o odmaranju kapetana.

I bit će zanimljivo vidjeti kako će se Dinamov stožer postaviti prema Stojkoviću. Plavokosa "sedmica" je klasa, ponajbolji igrač Dinama, ali... U Belgiji je ozbiljno pogriješio i dobio crveni. Stojković se ispričao, željan je iskupljenja, a Kovačević nema luksuz takvu "zvijer" staviti na klupu. Dinamovi navijači mogli bi još jednom, tijekom utakmice, vidjeti na djelu i neke klince, ne bi bilo iznenađenje kad bi određene minute dobili Mikić, Zebić, Šunta ili Varela.