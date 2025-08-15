Dinamo su od 1991. godine do danas vodila 32 različita stručnjaka, ali 'modri' bi na Rujevici po prvi put mogli i treću utakmicu na početku sezone zaigrati u identičnom sastavu. Ili će se Kovačević odlučiti za Stotkovića?
Kovačević u Rijeci piše povijest: Nitko od Dinamovih trenera nije ovo napravio otkako je HNL-a!?
Mario Kovačević i dalje razmišlja o početnom sastavu s kojim će Dinamo istrčati na Rujevici. Trener "modrih" dobro zna kako ga u Rijeci očekuju specifičan teren i motivirani suparnik, pa bi mogao napraviti neke promjene u početnoj postavi. Prva opcija za ulazak s klupe je Luka Stojković, dok bi se u pričuvu mogao preseliti Gonzalo Villar. Španjolac se nije iskazao u prve dvije utakmice, pitanje je kako bi se snašao u grotlu Rujevice.
