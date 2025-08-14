Kovačević: Želim da Hajduk uđe u Europu. Livaković? Ja sam zadovoljan našim golmanima

Dinamo i Rijeka će u subotu na Rujevici (21 sat) odigrati derbi trećeg kola. Dinamo je otvorio sezonu s dvije pobjede (Osijek i Vukovar) te će u naletu ući u susret protiv aktualnog prvaka. "Modri" će u punom sastavu krenuti na Rujevicu, a imali su i više odmora od Rijeke koja je igrala Europu protiv Shelbournea. Derbi na Rujevici je iz kuta Dinama najavio trener Mario Kovačević.

- Čestitao bih Rijeci na ulasku u Europu, a isto želim i Hajduku da nas u Europi bude tri. Što se tiče utakmice, imali smo lijepi tjedan, nema ozbiljnijih povreda, ali nema Pierre-Gabriela i Nikole Čavline koji vuku ozljede od ranije. Miha Zajc isto dobro trenira, ali ni njega nećemo koristiti protiv Rijeke. Ostali su svi dobro, dobro treniraju i jedva čekamo da krene derbi. Svjesni smo svega i dat ćemo sve od sebe da odemo od tamo s pozitivnim rezultatom - rekao je Kovačević na početku.

Govorio je i o Dominiku Livakoviću, a upitan je bi li volio da dođe u Dinamo.

- To nije moj posao. Livaković je naš reprezentativni golman, ali ja sam zadovoljan s našim golmanima - rekao je trener Dinama.

Zatim se osvrnuo na subotnjeg protivnika.

- Svjesni smo mana koje su pokazali protiv Osijeka i Vukovara. Napravit ćemo još danas i sutra neke analize faze napada i faze obrane, koje moramo i mi popraviti kod sebe. Znamo da moramo biti najbolji što možemo biti da bismo pobijedili Rijeku. U svemu, u svim segmentima igre. Jako je bitno da pobijedimo Rijeku nakon loših rezultata prošle sezone. Imamo četiri utakmice protiv Rijeke, ali bitno nam je da pokažemo da je to prošle sezone bila slučajnost. Jako cijenimo Rijeku, ali vjerujemo da ćemo pobijediti. Bitno nam je da u ovoj utakmici pokažemo što je Dinamo - rekao je Kovačević pa komentirao i svoju momčad:

- Vidjet ćemo tko će igrati, imamo dva treninga, ali imamo neke zamisli. Moramo respektirati dva prva rezultata koja su sjajna, konkurencija je velika, ali imamo sjajan kadar. Ako budemo mijenjali, onda je to zato što želimo da stvari budu još bolje, a ne zato što je nešto bilo loše. Mi smo Dinamo i od prve minute idemo po pobjedu i tako ćemo se i postaviti.