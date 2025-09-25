Kovačević: Žao mi je što neki sumnjaju u mene, a hvala puno Feneru što nam je pustio Zajca!

Kakva večer u Maksimiru! Dinamo je na fantastičan način otvorio Europsku ligu, "modri" su s 3-1 svladali Fenerbahče. Beljo je zabio dvaput, Bakrar jednom, a briljirao je - Hoxha. Mario Kovačević upisao je najveću pobjedu svoje trenerske karijere, u samo četiri dana njegova je momčad svladala Hajduk i Fenerbahče. Trener Dinama je na press-konferenciji dočekan pljeskom.

Pokretanje videa... 01:41 Igrači Dinama krenuli prema stadionu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Hvala na ovom pljesku, on ipak ide mojim igračima. Zaslužili smo pobjedu, od prve do zadnje minute smo bili bolji. Vjerovao sam da može biti baš kao večeras, da možemo pobijediti. Znali smo da Fenerbahče ima problema, imaju pojedince od kojih te zaboli glava, ali nisu još momčad. Mi to jesmo, a možda smo mijenjali i više igrača od njih na ljeto - rekao je Kovačević, pa nastavio:

- Hoxha je imao veliku želju ostati u Dinamu, čekao je priliku, iskoristio je svoju priliku na Poljudu. Ne čudi me što sve radi na terenu, vjerujem u njega, ali me čudi što ga trener Fenerbahčea nije vidio u našoj početnoj postavi. Znao sam da će biti duga sezona, da ću ga koristiti, igra jako dobro. Kad vidim koliko vrijede igrači koji su se mijenjali na njemu, svaka mu čast, neka nastavi tako.

Hajduk i Fenerbahče su pali u samo četiri dana...

- Nakon jednog poraza možete naučiti više nego u sto pobjeda. Igrači su sjajno odgovorili. Mi smo još u procesu stvaranja momčadi, ovo je fenomenalno, znam da dečki dobro rade na treninzima, pa smo poslije Gorice sjajno odgovorili s dvije pobjede. Nismo potonuli nakon Gorice, danas ćemo se proveseliti, ali u nedjelju nas čeka Slaven Belupo.

Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prva europska utakmica, odmah prva tri boda, Dinamo je prvi na ljestvici Europske lige.

- Vidio sam ljestvicu, lijepo je to vidjeti iako sutra još ima puno utakmica. Drago mi je, ali nemojte misliti da ćemo poletjeti, za osam dana igramo već drugu europsku utakmicu, moramo i tu biti pravi.

Što ste rekli igračima na poluvremenu?

- Znate i sami koliko smo igrača promijenili, napravili kompletnu novu momčad, ostali su samo Mišić i Nevistić. Od prvog dana sam osjećao kao da se neki vesele našim lošijim igrama, ali sam znao da ćemo biti bolji, pokazali smo da možemo kompletnu utakmicu biti na visini. Još smo daleko od onoga što ja želim.

Dinamo je prošle sezone igrao sjajno u Europi, ali imao problema u HNL-u. Kako spriječiti opuštanje momčadi protiv Slavena?

- Ne plašim se ničega, sa svojim igračima sam cijele dane, znam koliko rade. Bit će još utakmica kao Gorica, ali dečki su pokazali karakter. Imali smo dobar ulazak u sezonu, dobili smo tri derbija vani, to moramo cijeniti i poštovati. Ne bojim se ničega, nećemo poletjeti, neće biti lagano protiv Slavena, ali bit ćemo spremni. Nama je HNL najbitniji, dat ćemo sve da pobijedimo.

Znate li gdje ste bili 21. rujna 2024., koga ste pobijedili prije točno godinu dana?

- Ha, ha, znam, Dinamo 4-1. Znate i sami što se još godinu dana ranije dogodilo sa mnom, žao mi je kad neki sumnjaju u mene, najsretniji sam što sam sve klubove ostavio u boljem stanju nego kad sam došao. Prelijepo mi je u Dinamu, nije lagano, ali sretan sam, znam što sam prošao u godini dana.

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Gdje vidite da je vaš Dinamo bolji od onog kojeg ste lani pobijedili 4-1?

- Moja momčad je gladna, to su sve novi igrači, imam slatke brige koga staviti. Ona prošlogodišnja momčad je bila na kraju nekog svog puta u Dinamu., a ova momčad može biti samo bolja i bolja.

Koliko Zajc znači za ovu momčad?

- Moram se zahvaliti struki Fenerbahčea da ga nisu htjeli pa je došao kod nas. Od prvog dana sam htio svim srcem da dođe, iskusan je i sjajan igrač, znam da može ponavljati ovakve utakmice kao protiv Hajduka i Fenerbahčea, može biti još i bolji.

Domenico Tedesco bio je prilično razočaran na "pressici" poslije utakmice.

- U zadnjim utakmicama nismo bili dobri, pa smo nešto mijenjali. Izgubili smo i večeras i to boli, ali ovo je bio korak naprijed za nas u puno stvari. Imali smo puno bolji posjed lopte nego u prijašnjim dvobojima, nisu nam napravili puno kontranapada, bili smo dobri u presingu. Asensio i Semedo su nam dali dobru strukturu u sredini terena, problemi su bili na drugim stvarima. Kako smo primili golove - rekao je Tedesco, pa nastavio:

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Moramo se bolje braniti, bolje blokirati šuteve, onaj prvi gol..., to su početničke pogreške. Imam osjećaj samo dali sve od sebe, ali to u Zagrebu nije bilo dovoljno. Izgubili smo puno duela, drugih lopti, tu treba tražiti razloge našog poraza. Ovo je tek prva utakmica u Europi, htjeli smo bolji rezultat, ali sve je još otvoreno, samo se moramo poboljšati.

Koji su problemi u vašoj momčadi?

- Izgubili smo, vidjeli ste sve. Ali danas sam prvi put vidio neka poboljšanja u našoj igri, već sam rekao primamo golove koje mi je teško prihvatiti. Ne čuvamo igrača u kaznenom prostoru, gubimo lopte u opasnoj zoni, ne blokiramo suparničke udarce.., to su stvari koje ne možete trenirati, morate ih kao igrač imati u sebi. I to je jako važno.

Kako ste vidjeli Dinamo večeras? I partiju Arbera Hoxhe?

- Iznenadilo me što je on startao ovu utakmicu, nisam očekivao da će krenuti od prve minute, iako smo razmišljali i o njemu. Imam osjećaj da Dinamo ima brze, tehnički potkovane i snažne igrače, napravili su dobar posao večeras, igrali dosta dobro - završio je Tedesco.