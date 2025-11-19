Obavijesti

KARLOVAC - DINAMO (17.00) PLUS+

Kovačević želi 'novi' Dinamo: Francuz opet na desnom beku, sve pričuve moraju biti na razini

Piše Hrvoje Tironi,
Kovačević želi 'novi' Dinamo: Francuz opet na desnom beku, sve pričuve moraju biti na razini
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Pierre-Gabriel je počeo trenirati s prvom momčadi, ali ni u Karlovcu neće startati od prve minute. Kovačević je, kažu nam, na treninzima postao 'čvrsta ruka', danas nema pravo na kiks. Ni slučajno...

Reprezentativna stanka proteklih je dana kao naručena stigla u Maksimir. Dinamo je bio u lošem stanju, igrači razjedinjeni, rezultati ispod svake razine. Puno se crnila nadvilo nad klubom, dodatne repove donijela je i "članska tribina", na kojoj se Zvonimir Boban na neprimjeren način obračunao s Villarom i novinarima...

Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju
KVALIFIKACIJE ZA SP

Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju

Izabranici Sergeja Barbareza poveli su u 12. minuti i čuvali vodstvo sve do 77. minute, kada je Gregoritsch zabio za remi i izravni plasman na Svjetsko prvenstvo. 'Zmajevi' kao drugi nastavljaju u doigravanju
FOTO Fatalna Bosanka zavela je Sinnera! Jedna je od rijetkih koja je vidjela Schumachera...
BILA SA SCHUMIJEVIM SINOM

FOTO Fatalna Bosanka zavela je Sinnera! Jedna je od rijetkih koja je vidjela Schumachera...

Laila Hasanović okuplja stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama, a mnogi bruje o njenoj vezi s Jannikom Sinnerom. Bodrila ga je do nove pobjede protiv Carlosa Alcaraza i nove titule na završnom Mastersu. Bivša je djevojka Schumacherova sina Micka
Hrvatska 2. nositelj u ždrijebu SP-a. Ovo su mogući protivnici i sve jakosne skupine za playoff
NA KOGA ĆE 'VATRENI'?

Hrvatska 2. nositelj u ždrijebu SP-a. Ovo su mogući protivnici i sve jakosne skupine za playoff

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija

