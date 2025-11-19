Pierre-Gabriel je počeo trenirati s prvom momčadi, ali ni u Karlovcu neće startati od prve minute. Kovačević je, kažu nam, na treninzima postao 'čvrsta ruka', danas nema pravo na kiks. Ni slučajno...
KARLOVAC - DINAMO (17.00) PLUS+
Kovačević želi 'novi' Dinamo: Francuz opet na desnom beku, sve pričuve moraju biti na razini
Čitanje članka: < 1 min
Reprezentativna stanka proteklih je dana kao naručena stigla u Maksimir. Dinamo je bio u lošem stanju, igrači razjedinjeni, rezultati ispod svake razine. Puno se crnila nadvilo nad klubom, dodatne repove donijela je i "članska tribina", na kojoj se Zvonimir Boban na neprimjeren način obračunao s Villarom i novinarima...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku