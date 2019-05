Kovačić postaje prvi Hrvat s četiri europska finala u nizu...

Za velike stvari zovite - Matea Kovačića! Hrvatski reprezentativac nastavlja sa sjajnim rezultatima na klupskoj sceni, Kovačić je stigao i do četvrtog uzastopnog finala europskih natjecanja, nakon tri naslova prvaka Europe s madridskim Realom, ove će sezone s Chelseajem hvatati Europsku ligu.

Da, Mateo Kovačić postao je prvi Hrvat kojem je to uspjelo u povijesti. No, ovo će biti i prva prava prilika Kovačića za nastup u nekom europskom finalu, u tri pohoda na Ligu prvaka dvaput (2017. i 2018.) je ostao na klupi, a jednom (2016.) i na tribinama. Sada bi se to trebalo promijeniti, Kovačić uživa veliko povjerenje trenera Maurizija Sarrija.

Hrvatski reprezentativac jedini je nogometaš iz svih preostalih europskih finalista (Liverpool, Tottenham, Arsenal) kojem je ovo četvrto uzastopno finale europskih natjecanja, te koji ganja četvrtu uzastopnu europsku titulu. A ove sezone svoje četvrto europsko finale još igraju Petr Čech, Pedro i Albert Moreno.

Petr Čech je s Chelseajem po jednom osvojio (2012.) i izgubio (2008.) finale Lige prvaka, dok je s istim klubom 2013. godine osvojio Europsku ligu. Pedro je s Barcelonom stigao do tri Lige prvaka (2009., 2011. i 2015.), dok je Albert Moreno europska finala igrao sa Sevillom i Liverpoolom. Španjolac je sa Sevillom osvojio Europsku ligu (2014.), a onda s Liverpoolom gubio finala Europske lige (2016.) i Lige prvaka 2018. godine.

Mateo Kovačić tako 29. svibnja u Bakuu može dohvatiti četvrti europski trofej, ali i upisati prve minute u nekom europskom klupskom finalu. Hrvatski nogometaš danas ima već 25 godina, marljivo skuplja trofeje, ali se još nije potpuno razmahao, do kraja razvio svoj neosporni talent. A finale Europske lige čini se pravom prilikom i za takvo dokazivanje...