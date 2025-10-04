Kraj ere: Gasi se HNK Šibenik?!

U Biogradu se u ponedjeljak neće odigrati samo još jedna utakmica Treće NL Jug. Za navijače, simpatizere i cjelokupnu sportsku javnost, gostovanje HNK Šibenika kod Primorca u ponedjeljak (16 sati) mogla bi biti oproštajna, svojevrsni sprovod kluba koji je 93 godine bio simbol i ponos Krešimirova grada, javlja Telegram. Alarmantne vijesti o stečaju i gašenju kluba, koje su danima kolale gradom, sad su isplivale na površinu.

Poruka koja se proširila među navijačima Funcutima sažela je nevjericu među navijačima: "Dan koji niko nije tija virovatno je blizu. HNK Šibenik skoro 100% ide u stečaj, utakmica u Biogradu je skoro/virovatno zadnja utakmica našeg kluba i svi koji mogu uzet slobodan dan ili uteći s posla neka to naprave. Cilj je da ode što veća brojka navijača i simpatizera da se dostojanstveno pozdravimo s klubom starim 93 godine".

Kronologija propasti: Od velebnog stadiona do isključene vode

Propast kluba sa Šubićevca nije se dogodila preko noći. Bila je to agonija obilježena lažnim obećanjima, financijskim kaosom i potpunim urušavanjem sustava pod vodstvom vlasnika Željka Karajice i njegove SEH grupacije. Dok je Karajica u javnosti predstavljao spektakularne planove o novom, natkrivenom stadionu vrijednom gotovo 50 milijuna eura, stvarnost je bila brutalno drugačija. Igrači i radna zajednica mjesecima nisu primali plaće, a neki su se suočavali i s deložacijama jer klub nije podmirivao troškove stanarine.

Kulminacija se dogodila kad su klupske prostorije ostale bez struje i vode. Juniori gostujućeg Osijeka nakon utakmice se nisu mogli otuširati, što je ušlo u službeni zapisnik kao jedan od najtužnijih trenutaka u gotovo stoljetnoj povijesti kluba. Štrajkovi prvotimaca i trenera omladinske škole postali su svakodnevica, a uprava je na sve probleme odgovarala šutnjom ili novim, neispunjenim obećanjima.

Kap koja je prelila čašu bila je odluka HNS-a o oduzimanju bodova zbog duga od oko 300.000 eura prema bivšim trenerima Mariju Cvitanoviću i Damiru Čanadiju. Igračima je uoči ključne utakmice s Goricom rečeno da je sve plaćeno, no ispostavilo se da je i to bila samo još jedna obmana u nizu.

Šibenik i Rijeka sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Oduzimanje licence i strmoglavi pad u amaterizam

Iako je vlasnik Karajica u posljednji trenutak pokušao sanirati dio dugovanja isplatom nekoliko zaostalih plaća, bilo je prekasno. Skupina igrača, izigrana nebrojeno puta, obratila se sindikatu HUNS, koji je obavijestio Komisiju za licenciranje Hrvatskog nogometnog saveza da obveze prema njima i dalje nisu podmirene.

Žalbe su odbijene, a odluka je postala konačna: HNK Šibenik nije dobio licencu za natjecanje u prva tri ranga hrvatskog nogometa. Klub koji je dao 12 reprezentativaca i igrao dva finala Kupa administrativnom je odlukom bačen u četvrti rang, među amatere. Bio je to udarac od kojeg se nije mogao oporaviti. Gradonačelnik Željko Burić tada je najavio osnivanje novog kluba, NK Šibenika, koji bi krenuo s "čistim papirima" iz najniže, županijske lige. Međutim takav "feniks model" nosi sa sobom brojne pravne i sportske probleme, uključujući i trogodišnju zabranu natjecanja u profesionalnim ligama.

Povijest koju dugovi ne mogu izbrisati

HNK Šibenik osnovan je 1932. godine, proveo je 22 sezone u najvišem rangu hrvatskog nogometa, a najveći uspjeh ostvario je osvajanjem četvrtog mjesta u sezoni 2006/07., što mu je donijelo i nastup u Europi. Dvaput je igrao finale Hrvatskog kupa, a kroz njegovu svlačionicu prošla su imena poput Gordona Schildenfelda, Ante Rukavine, Arijana Ademija i Duje Ćalete-Cara.

Izvjestan tužan kraj HNK Šibenika poraz je ne samo za grad, već i za cjelokupni hrvatski nogomet. Pokazuje kako se klub bogate tradicije i goleme navijačke baze može urušiti zbog neodgovornog upravljanja i lažnih ambicija.