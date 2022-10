Kraj famozne karijere: Overeem umirovio velikog Badra Harija

Povratak jednog i odlazak drugog velikana. Alistair Overeem (42) vratio se kickboxingu na najbolji mogući način. Velikom pobjedom protiv Badra Harija (37) odradio je prvi meč u stojci nakon gotovo 12 godina respektabilne MMA karijere.

U subotu je u nizozemskom Arnhemu pod okriljem Gloryja jednoglasnom odlukom sudaca zapečatio sudbinu velikog Marokanca, koji je posljednje desetljeće bio sinonim svjetskog kickboxinga. Na samom kraju meča, Badr Hari je rekao kako je ovo vjerojatno bio njegov posljednji meč.

Hari je ponovno pobijedio sam sebe. Uvjerljivo je vodio u trećem međusobnom okršaju ove dvije borilačke veličine. Prethodno su obojica slavila po jednom.

Marokanac je imao sve u svojim rukama kada je sjajno odradio prve dvije runde, no u trećoj se našao na podu. Overeem ga je fenomenalnom serijom udaraca dva puta poslao na pod, on se pridigao, a zatim uputio nekoliko dobrih udaraca, no uspio je završiti treću rundu.

Suci su zbog dva nokdauna dali prednost Overeemu koji je tako slavio po prvi put u kickboxingu nakon pobjede nad Peterom Aertsom u prosincu 2010. godine. Reem je nakon pobjede prozvao Rica Verhoevena i sada će gotovo sigurno on biti izazivač za svjetsku teškašku titulu umjesto našeg Antonija Plazibata.

Badr Hari u mirovinu odlazi s omjerom od 106 pobjeda, 18 poraza i dva "no contest" meča. Bila je to jedna velika, nevjerojatna karijera.

