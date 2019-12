'Kraj? Ne! Želim treću borbu, za ovu se nisam pripremio...'

Andy, jesi li ti spreman za mirovinu? - upitao je novi-stari svjetski prvak koji je vratio četiri pojasa u svoje vitrine.

- Ma kakvi - odgovorio je Ruiz pa pitao publiku:

- Tko želi gledati treću borbu? - povikao je meksički Amerikanac, a publika je 'podivljala' od oduševljenja.

Foto: Reuters

Ne bi to bio prvi puta da teškaši idu u treću borbu, ali službeno nije kada publika zaplješće, nego kada to dogovore boksači, tako da ćemo morati još pričekati do službene najave meča.

- Sada sam nabacio previše kilograma, nisam se dobro pripremio, nisam ovo dobro odradio. Ali neću tražiti izlike. Realno, Joshua me uništio, boksački je bio bolji i čestitam mu, teško je bilo - rekao je Ruiz.

Foto: Reuters

- Ako se budemo borili treći puta budite sigurni da ću biti u j****no najboljoj formi svog života! - garantirao je publici Ruiz, a potom nekoliko puta još publiku pitao žele li novu borbu njega i sada opet aktualnog prvaka, na što su okupljeni gromoglasno zapljeskali, no to ništa ne znači.