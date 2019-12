'Bilo mi je toliko dobro prvi put da sam morao ponoviti borbu'

Anthony Joshua je novi-stari svjetski prvak. U meču protiv Andyja Ruiza Jr. vratio je četiri svjetska naslova nakon 12 mukotrpnih rundi po tri minute, no na kraju su suci jednoglasno odlučili.

- Prvi puta je bilo tako dobro, da sam to jednostavno morao ponoviti - rekao je u početku dvostruki svjetski teškaški prvak svijeta, nakon što je zahvalio Bogu.

- Jednog dana kada napišem knjigu isrpičat ću vam detalje kako mi je danas bilo jer nije karijera samo pobjede i porazi, karijera je stvaranje predivnih sjećanja i jednog ćete ih dana čuti - najavio je Britanac.

- Ostanite gladni i ponizni. Gladan sam borbi, ponizan sam i u porazu i u pobjedi. Takav ću i ostati - govori Joshua.

- Nedavno mi je jedan čovjek rekao da se trebam umiroviti. Ma dajte, to su gluposti. Ovo je ono što želimo i volimo - povikao je Anthony, a onda upitao pred svima Ruiza:

- Andy, jesi li ti spreman za mirovinu?

- Ma kakvi - odgovorio je Ruiz pa pitao publiku:

- Tko želi gledati treću borbu? - upitalo su publiku koja je odmah 'podivljala' od oduševljenja.

Ne bi to bio prvi puta da teškaši idu u treću borbu, ali službeno nije kada publika zaplješće, nego kada to dogovore boksači, tako da ćemo morati još pričekati do toga.