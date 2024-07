Kraj romanse: Čudesni Englez (17) prekinuo je vezu s četiri godine starijom djevojkom

Prošle smo ga godine pobliže upoznali kad je s 16 godina došao sve do finala Svjetskog prvenstva u pikadu, a uz Lukea Littlera (17) tad je bila djevojka Eloise Milburn (21). Mnogi su se tad malo i čudili s obzirom na to da je Luke bio maloljetan i imao osjetno stariju djevoju, ali isticao je da mu je velika podrška na sportskom putu.

Bila je s njim na svim natjecanjima, pratila ga iz publike, ali mladi je par ipak odlučio da nije vrijeme za nešto više te su završili vezu, ali ostali prijatelji.

- Luke non stop putuje s obzirom na gust raspored u pikadu, a bilo im je to sve teže pratiti. Fokusiran je na sport i to mu oduzima previše vremena, ali ostali su prijatelji - rekao je jedan od prijatelja para za The Sun.

2024 Premier League - Play-Offs - London | Foto: Matthew Childs/REUTERS

Možda je i to bio razlog nešto lošijih izdanja Littlera u srpnju. Nakon osvojenog Mastersa u Poljskoj u četiri meča imao je tri poraza. Sad se vraća na Players Championship, a uskoro ga očekuje i nastup na Australskom Darts Mastersu.