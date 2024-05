VIDEO Imamo li novog Taylora?! Čudesni tinejdžer bacio 9 darter i u džep spremio 300.000 eura

Its' only one Luke Littler! Orilo se to dvoranom u Londonu kad je nevjerojatni 17-godišnjak dominirao protiv najvećih pikado imena današnjice - prvo Michaela van Gerwena, a nakon toga i najboljeg svjetskog pikadista Lukea Humphriesa. Pjesma je to koju su fanovi pikada diljem svijeta pjevali najvećem pikadistu svih vremena Philu Tayloru, a kako stvari stoje, vrlo je moguće da je na scenu stupio njegov nasljednik.

2024 Premier League - Play-Offs - London | Foto: Matthew Childs

Nakon što je u debiju na Svjetskom prvenstvu u finalu izgubio upravo od Humphriesa, stigla je 'osveta' za mladog Engleza u finalu prestižne Premier lige. Ukupni fond ovogodišnjeg izdanja bio je milijun funti, a mladi 'The Nuke' je kao pobjednik u džep spremio oko 300.000 eura! Tek mu je 17 godina, a zaradio je već pozamašnu svotu.

2024 Premier League - Play-Offs - London | Foto: Matthew Childs

I ne samo da je odigrao odlično, već je u finalu bacio i tzv. nine darter, odnosno osvojio je leg s najmanjim mogućim brojem strelica, njih devet, te izazvao apsolutnu ludnicu u dvorani. Nakon izjednačenog rezultata na odmoru (5-5), vratio se 'The Nuke' na ploču, bacio taj nine darter i na kraju slavio s 11-7.

Nastavak je to nevjerojatne sezone mladog engleskog pikadista koji je postao najmlađi osvajač Premier lige, najmlađi s nine darterom, kao i vjerojatno rekorder svega što se tiče godina. A kako stvari stoje, tu će titulu držati i još nekoliko godina jer ne postoji toliko dominantan pikadist u mlađim kategorijama. Tek je krenuo na veliku scenu i odmah napravio čudo, a neki mu predviđaju karijeru poput one Phila Taylora.

- Ići ću u Disney World, vodene parkove, kupiti si Nintendo Switch - rekao je nakon pobjede i pokazao kako je i dalje ipak - dijete. Ali brutalno talentirano dijete.

Darts: Premier League | Foto: Andreas Gora/DPA

'The Power' je u karijeri osvojio 214 profesionalnih turnira i 16 naslova Svjetskog prvaka. Velik je to izazov za mladog Littlera, ali s obzirom na to da je Taylor igrao na najvišoj razini do 58. godine, ima i više nego dovljno vremena da skine sve njegove rekorde.