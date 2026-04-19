VEZNJAK SE OZLIJEDIO

Kraj sezone za Krovinovića, a možda i zadnji susret u Hajduku

Piše Ivan Kužela,
Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jedan od najvažnijih kotačića hajdučke ekipe Filip Krovinović ozlijedio je na utakmici s Belupom gležanj i neće igrati narednih mjesec dana. Izgledno je kako ove sezone više neće biti na terenu

Veznjak Hajduka Filip Krovinović (30) ozlijedio se na utakmici protiv Slaven Belupa (2-2) koja se igrala u petak. Ozlijedio je gležanj i početna procjena liječničke službe 'bilih' je da neće zaigrati nogomet idućih mjesec dana. 

Krovinović je najkorišteniji igrač Hajduka ove sezone. Na terenu je proveo 2596 minuta, odnosno odigrao 36 utakmica, zabio dva gola i podijelio tri asistencije. Do kraja prvenstva je ostalo još šest kola, a zadnji susret u prvenstvu Splićani igraju 23. svibnja protiv Vukovara na Poljudu i nije izgledno da će Hrvat ponovno zaigrati ove sezone.

Veznjak je u Hajduk stigao iz Benfice 2021. godine za 1,5 milijun eura, a u karijeri je igrao još za Nottingham Forest, WBA, Rio Ave i Zagreb. Za A selekciju Hrvatske nije zaigrao, ali odigrao je 16 utakmica u mlađim uzrastima 'vatrenih' i postigao jedan pogodak. U dresu Hajduka nastupio je na 192 utakmice, postigao 21 gol i asistirao za 14 pogodaka. 

Trenutačno ugovor s 'bilima' ima do kraja lipnja 2027. godine. Prema Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura i postoji mogućnost da će ga Hajduk prodati kako bi mogli zaraditi na njegovom transferu prije isteka ugovora. 

Hajduk je trenutačno drugi u HNL-u. Osvojili su 60 bodova nakon 30 kola i za prvim Dinamom kaskaju 10, a od trećeg Varaždina imaju čak 16 bodova više. 

