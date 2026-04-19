Kraj sezone za Krovinovića, a možda i zadnji susret u Hajduku

Veznjak Hajduka Filip Krovinović (30) ozlijedio se na utakmici protiv Slaven Belupa (2-2) koja se igrala u petak. Ozlijedio je gležanj i početna procjena liječničke službe 'bilih' je da neće zaigrati nogomet idućih mjesec dana.

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Krovinović je najkorišteniji igrač Hajduka ove sezone. Na terenu je proveo 2596 minuta, odnosno odigrao 36 utakmica, zabio dva gola i podijelio tri asistencije. Do kraja prvenstva je ostalo još šest kola, a zadnji susret u prvenstvu Splićani igraju 23. svibnja protiv Vukovara na Poljudu i nije izgledno da će Hrvat ponovno zaigrati ove sezone.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Veznjak je u Hajduk stigao iz Benfice 2021. godine za 1,5 milijun eura, a u karijeri je igrao još za Nottingham Forest, WBA, Rio Ave i Zagreb. Za A selekciju Hrvatske nije zaigrao, ali odigrao je 16 utakmica u mlađim uzrastima 'vatrenih' i postigao jedan pogodak. U dresu Hajduka nastupio je na 192 utakmice, postigao 21 gol i asistirao za 14 pogodaka.

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Trenutačno ugovor s 'bilima' ima do kraja lipnja 2027. godine. Prema Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura i postoji mogućnost da će ga Hajduk prodati kako bi mogli zaraditi na njegovom transferu prije isteka ugovora.

Hajduk je trenutačno drugi u HNL-u. Osvojili su 60 bodova nakon 30 kola i za prvim Dinamom kaskaju 10, a od trećeg Varaždina imaju čak 16 bodova više.