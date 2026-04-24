Gvardiol i Kovačić dobivaju novog trenera? Evo tko je glavni kandidat za klupu Cityja na ljeto

Pep Guardiola ispisao je povijest u Manchester Cityju i osvojio šest premierligaških titula u 10 godina na klupi, a osvojio je i prvu Ligu prvaka za "građane" u povijesti. Ipak, nagađa se o njegovom odlasku ovog ljeta, a poznato je i tko bi ga trebao zamijeniti.

Enzo Maresca je glavni kandidat za preuzimanje trenerske pozicije u engleskom prvoligašu, objavio je Fabrizio Romano. Bilo da Guardiola ode s klupe ovog ljeta ili sljedećeg, uprava Cityja želi Marescu kao nasljednika.

Maresca je u trenerskoj karijeri vodio Parmu, Leicester City i Chelsea, s kojim je osvojio Konferencijsku ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo. S klupe "plavaca" je otišao 1. siječnja ove godine zbog neslaganja s upravom kluba.

Podsjetimo, za Manchester City igraju Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, koji se ove sezone bore s ozljedama. Gvardiola ugovor veže do ljeta 2028., a Kovačića do ljeta 2027.