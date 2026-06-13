Kraj za iskusnog Čilića na ATP turniru u Hertogenboschu

Hrvatski tenisač Marin Čilić zaustavljen je u subotu u četvrtfinalu teniskog ATP turnira u Hertogenboschu, bolji od njega je nakon sat i 48 minuta igre sa 6-2, 3-6, 6-1 bio osmi tenisač svijeta Rus Danil Medvjedev.

U meču koji je prekinut jučer zbog kiše kod rezultata 1-1, Čilić je pet puta gubio svoj servis, a suparniku ga je uzeo tri puta. Ono što je presudilo bile su neprisiljene greške kojih je Čilić napravio dvostruko više od Medvjedeva - 38 naprama 19.

Ovo je bio njihov peti međusobni ogled i četvrta pobjeda ruskog tenisača.