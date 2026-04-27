Kraj za Mektića i Krajiceka na turniru u Madridu! Spasili su čak dvije meč lopte pa izgubili

Hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić i njegov američki partner Austin Krajicek poraženi su u prvom kolu Masters 1000 turnira u Madridu, a bolji od njih sa 6-3, 6-7 (5), 12-10 bili su španjolski s pozivnicom, Pablo Llamas Ruiz i Benjamin Winter Lopez.

Mektić i Krajicek su gubitkom jednog gema na servisu izgubili prvi set, a onda umalo propustili prednost od 4-1 i četiri 'break'-lopte za 5-1 u drugom setu. No, kroz 'tie-break' su došli do odlučujućeg, produženog 'tie-breaka'.

U njemu su zaostajali 7-9, ali su nizom od tri poena spasili dvije meč-lopte i došli na poen do pobjede. Ipak, domaća kombinacija je nizom od tri poena došla do velike pobjede i plasmana u drugo kolo.