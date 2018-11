Krajan: Vatreni sigurno žele da vratimo Francuzima za SP...

Do velikog finala Davis Cupa u Lilleu između Hrvatske i Francuske ostalo je još samo nekoliko dana, a naši su reprezentativci u ponedjeljak bili na raspolaganju predstavnicima medija.

- U Lille sam stigao u nedjelju, odradio sam nekoliko treninga i mogu reći da se osjećam jako dobro. Iako je završetak sezone, prilično sam svjež i silno motiviran za nastup. Nije mi problem prijeći s tvrde podloge na zemljanu, to sam već radio u dva navrata ove godine - nakon Australian Opena i nakon US Opena - i bio sam uspješan u Davis Cupu. Nadam se da će tako biti i ovom prilikom, iako bi, naravno, bilo bolje da smo trenirali na zemlji nekoliko tjedana - uvjerava naš prvi reket Marin Čilić.

Nadovezao se Borna Ćorić:

-Imao sam dvojbu ići u London na ATP Finale ili u Monte Carlo i trenirati na zemljanoj podlozi za Lille, no to je ustvari bila laka odluka. Malo sam se u Londonu odmorio od teniskih treninga i više radio na fizičkoj spremi, što je, smatram, bio odličan potez. Što se tiče meča protiv Francuza, svatko u ovom dvoboju ima svojih aduta. Mi smo na papiru možda favoriti zbog Marinovih i mojih ovogodišnjih igara, no s druge strane Francuzi imaju veliku podršku navijača i silan motiv, a tu su i Herbert i Mahut, koji su igrali finale parova u Londonu. Mislim da su izgledi podjednaki - smatra Borna Ćorić.

Na upit francuskog novinara koliko mu znači činjenica da je ovo posljednje izdanje tradicionalnog Davis Cupa kakvog poznajemo, Borna je odgovorio:

- Bilo bi fantastično da upravo mi osvojimo posljednji ovakav Davis Cup i tako uđemo u povijest.

Mate Pavić je također u Lille stigao iz Londona, gdje je na ATP Finalu bio sudionik turnira parova.

- Drago mi je zbog mog prijatelja Nicolasa Mahuta koji je igrao finale u Londonu, potpuno je to zaslužio, posebno što se ozlijedio u prvom meču. Što se mene tiče, mislim da smo Marach i ja odigrali dobar turnir, skupina je bila iznimno teška. No, sigurno nešto govori činjenica da smo u prvom kolu dobili francusku kombinaciju. Herbert i Mahut su dokazali da mogu odlično igrati na svim podlogama, no ne mislim da su u nekoj posebnoj prednosti u odnosu na nas, mi također možemo jako dobro odigrati na zemlji - riječi su Mate Pavića.

Naravno, priča o finalu Francuske i Hrvatske nije mogla proći bez nogometa. Domaće je novinare zanimalo je li izbornik Krajan primio koju poruku naših nogometaša uoči ovog meča.

- Nisam dobio poruke, no vjerujem da će ih biti. Nogometaši sigurno žele da ih osvetimo u ovom finalu. Potrudit ćemo se - s osmijehom će Krajan.