Kralj Ronaldo nastavlja pohod: Zabio je i 40. različitoj selekciji

U dresu Portugala odigrao je 160 utakmica, a u posljednjoj je zabio čak četiri gola i stigao do brojke 93. Kapetan portugalske reprezentacije sa 34 je godine na leđima pokazao svoju nadmoć i stavio i 40. reprezentaciju na listu 'žrtava' - veliki Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo is the first player to score against 40 different nations. 🐐



🇷🇸🇧🇦🇳🇿🇪🇸🇧🇪🇷🇺🇰🇿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇱🇻🇨🇾🇦🇿🇩🇰🇬🇷🇸🇪🇦🇷🇵🇱🇨🇿🇵🇦🇮🇷🇫🇮🇭🇷🇬🇭🇲🇦🇪🇨🇮🇸🇸🇦🇦🇩🇱🇺🇪🇬🇭🇺🇯🇪🇳🇱🇪🇪🇨🇭🇨🇲🇫🇴🇦🇲🇸🇰🇰🇵🇱🇹



😱💫 pic.twitter.com/sv3iXl1DZG